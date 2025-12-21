Disidencias de las FARC atacan Suárez, pueblo natal de la vicepresidenta de Colombia

Por EFE

Guerrilleros de una disidencia de la antigua guerrilla de las FARC atacaron este domingo a tiros la localidad de Suárez, en el suroeste de Colombia, pueblo natal de la vicepresidenta Francia Márquez, en momentos en que sus habitantes participaban en una actividad deportiva.

El ataque, que no dejó víctimas, fue repelido por soldados del Batallón de Operaciones Terrestres No. 13 de la Brigada 29 del Ejército, informó la Tercera División.

“La acción inmediata de nuestras unidades permitió proteger la vida de los ciudadanos y contener la amenaza en este municipio del norte del Cauca. El Ejército Nacional mantiene presencia y operaciones en la zona, con el propósito de preservar la tranquilidad de las comunidades y contrarrestar el accionar de los grupos armados ilegales”, señaló el Ejército en su cuenta de X.

El ataque con ráfagas de fusil comenzó cuando parte de la población de Suárez asistía a un partido de fútbol, según el Ejército, que lo atribuyó a la columna Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC.

Justamente hoy el EMC anunció un cese de operaciones contra la fuerza pública por las festividades navideñas y de fin de año, que estará vigente desde el próximo 23 de diciembre hasta el 7 de enero de 2026, “con el objetivo de que las familias colombianas puedan compartir sin los temores propios de una confrontación armada”.

La vicepresidenta no se ha pronunciado sobre este ataque pero el pasado 16 de diciembre pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, “reforzar la seguridad y retomar el orden público” en el norte del Cauca, a raíz de una toma guerrillera de las disidencias a la localidad de Buenos Aires, en la que fueron heridos ocho policías y las bombas destruyeron varias edificaciones del pueblo.

“Como Gobierno nacional no podemos permitir que estos grupos al margen de la ley impongan el terror en los territorios”, manifestó entonces la vicepresidenta.

