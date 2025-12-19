Desde cheques para militares hasta cuidado infantil: esto es todo lo que Trump ha dicho que se pagará con los aranceles

Por Elisabeth Buchwald, CNN

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que su Gobierno está comenzando a enviar cheques por valor de US$ 1.776 a casi 1,5 millones de miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, utilizando dinero de los “miles de millones de dólares” que, según él, se han recaudado a través de sus aranceles.

“Gracias a los aranceles, junto con la Ley Grande y Hermosa que acabamos de aprobar, esta noche también me enorgullece anunciar que más de 1.450.000 miembros del servicio militar recibirán un pago especial, que llamamos ‘dividendo del guerrero’, antes de Navidad”, dijo Trump el miércoles por la noche en un discurso televisado a la nación.

Pero él solo no puede decidir cómo se gastan los ingresos de sus aranceles generalizados.

Todos los ingresos que recauda el Gobierno, ya sea a través de impuestos ordinarios o aranceles, van a un fondo general administrado por el Departamento del Tesoro, que luego se utiliza para pagar los gastos del Gobierno, como la distribución de reembolsos de impuestos. Cualquier otro uso del dinero debe ser aprobado por el Congreso, lo que, hasta ahora, no ha sucedido con la recaudación de aranceles.

“El dinero es fungible”, dijo un portavoz de la Casa Blanca a CNN. “El hecho de que el Congreso no haya asignado específicamente los ingresos de los aranceles para el ‘dividendo del guerrero’ no cambia el hecho de que el Gobierno tiene más dinero disponible (gracias a los aranceles) para financiar este tipo de iniciativas”. Sin embargo, el Congreso sí aprobó la megaley de política interna de Trump—el mandatario la llama Ley Grande y Hermosa— que destinó fondos para estos cheques.

En cualquier caso, no solo no se está destinando ninguno de los US$ 260.000 millones en ingresos por aranceles a esto, sino que es poco probable que se aplique a nada (y ciertamente no a todo) lo que Trump ha prometido.

En primer lugar, aproximadamente la mitad de los ingresos por aranceles recaudados este año, o hasta US$ 129.000 millones, están vinculados a un caso histórico sobre aranceles sobre el que se espera que la Corte Suprema emita un fallo pronto. Si los jueces fallan en contra de Trump, el Gobierno podría tener que reembolsar miles de millones de dólares a los importadores. Pero, dejando de lado los reembolsos, aquí está todo lo demás que Trump, en diferentes momentos, ha prometido que se financiaría con los ingresos arancelarios recaudados durante su segundo mandato:

El mes pasado, Trump publicó en Truth Social: “Se pagará un dividendo de al menos US$ 2.000 por persona (¡sin incluir a las personas de altos ingresos!) a todo el mundo”. Trump no ha especificado cuál sería ese límite de ingresos.

Al hablar de los cheques de reembolso, Trump a menudo ha mencionado el uso de los fondos arancelarios para ayudar a reducir la deuda federal del país, que asciende a casi US$ 40 billones. No ha especificado cuánto pretende reducirla, pero ha dicho que la reduciría “sustancialmente”.

Sin embargo, incluso si Trump utilizara cada centavo de los ingresos arancelarios recaudados durante su segundo mandato, solo podría pagar menos del 1 % de la deuda nacional.

Durante un evento de campaña el año pasado, Trump pareció sugerir que los ingresos arancelarios podrían destinarse a hacer que el cuidado infantil fuera más asequible.

“En cuanto al cuidado infantil… esas cifras son pequeñas, en comparación con las cifras económicas de las que estoy hablando, incluido el crecimiento, pero un crecimiento impulsado por el plan que les acabo de mencionar”, dijo Trump en un evento organizado por el Club Económico de Nueva York. El presidente habló extensamente sobre sus planes arancelarios durante todo el evento.

Trump ha dicho que cualquier pérdida de ingresos gubernamentales asociada con muchos de los recortes de impuestos que su administración ha propuesto o implementado, incluidas las nuevas limitaciones en la parte de las propinas sujetas a impuestos, se compensará con los ingresos arancelarios.

En una reunión de gabinete este mes, por ejemplo, Trump dijo: “Creo que en algún momento, en un futuro no muy lejano, ni siquiera tendrán que pagar impuestos sobre la renta porque el dinero que estamos recaudando es enorme”.

Trump prometió distribuir “parte de ese dinero de los aranceles” a los agricultores, muchos de los cuales se han visto perjudicados por las medidas de represalia que han tomado otros países, especialmente China, en respuesta a los aranceles más altos sobre los productos básicos.

