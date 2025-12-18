Sospechosos de ataque de Bondi no tuvieron visitas y apenas salieron del hotel durante su estadía en Filipinas, dice empleado

Por Jinky Jorge y Sandi Sidhu, CNN

El padre y el hijo sospechosos de llevar a cabo la masacre del domingo en Bondi Beach se refugiaron en un hotel durante la mayor parte de su estadía de casi un mes en Filipinas en noviembre, rara vez salieron de sus habitaciones y comieron comida rápida, afirmó a CNN un empleado del inmueble.

Sajid y Naveed Akram solo salían del edificio durante aproximadamente una hora por día, todos los días, antes de regresar a sus habitaciones, declaró el miembro del personal del hotel que solo se identificó como Jun.

No recibieron visitas durante su estancia en el establecimiento de la ciudad sureña de Davao, según el testigo.

El viaje de los Akram a Filipinas se ha convertido en un foco clave de las investigaciones sobre sus motivos y preparativos para su ataque antisemita, que mató a 15 personas en una celebración judía de Janucá en la mundialmente famosa playa de Sydney.

La policía australiana ha dejado claro que está trabajando arduamente para determinar qué hizo el dúo durante su estadía y si esto tuvo alguna relación directa con el ataque.

A principios de semana, la cadena pública australiana ABC informó que las autoridades antiterroristas del país creían que los hombres habían recibido entrenamiento militar durante su estancia en Filipinas.

Las autoridades filipinas han afirmado que aún no hay pruebas de que ambos hayan recibido entrenamiento militar y que están trabajando con sus homólogos australianos.

La isla meridional de Mindanao, cuya ciudad más grande es Davao, no es un destino turístico especialmente popular para extranjeros.

Como gran parte de Filipinas, presume de densas selvas, montañas y playas tropicales, pero ha padecido una dolorosa historia de extremismo islámico.

Y los expertos dicen a CNN que, aunque el terrorismo en Filipinas ha disminuido en los últimos años, muchos grupos militantes islámicos siguen activos y armados en regiones más remotas, y están dispuestos a entrenar a combatientes extranjeros que han llegado en masa a la nación del sudeste asiático.

Los Akram reservaron inicialmente una estancia de ocho días en el Hotel GV a partir del 1 de noviembre. El octavo día, extendieron su estancia hasta el 28 de noviembre y pagaron el saldo restante en efectivo.

El hotel donde se alojaron los hombres se describe en línea como una propiedad de una estrella con habitaciones a precios moderados.

La policía de Davao entrevistó a empleados del hotel GV el miércoles.

Jun dijo a CNN que los dos hombres fueron muy amables y respetuosos con el personal, los saludaron con sonrisas y les dijeron buenos días, buenas tardes y buenas noches.

También permitieron al personal ingresar a sus habitaciones para limpiarlas todos los días, y los trabajadores no encontraron nada extraño, solo paquetes de comida para llevar de Jollibee, la icónica cadena de pollo frito del país.

Jun afirmó que más tarde reconoció a los hombres cuando vio imágenes del ataque de Bondi. La única diferencia era que Naveed tenía el pelo más corto que cuando visitó el hotel.

El Gobierno filipino informó esta semana que está en contacto con sus homólogos policiales australianos.

“Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos que protegen a las comunidades de la intolerancia, el odio y la violencia”, escribió en X la ministra de Asuntos Exteriores, Theresa P. Lazaro, después de hablar con su homólogo australiano.

El asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, Eduardo Ano, declaró el miércoles que aún no se han encontrado pruebas en la investigación sobre si los presuntos atacantes se habían entrenado con militantes filipinos, según informó Associated Press.

“No hay indicios ni información alguna de que hayan recibido entrenamiento” en Mindanao, afirmó Ano.

Ano también desestimó los informes de los medios de comunicación que retratan al sur de Filipinas como un foco de extremismo violento, calificándolos de “obsoletos” y “engañosos”.

Durante décadas, Mindanao se ha visto afectada por disturbios y conflictos, incluidos enfrentamientos entre las autoridades y un movimiento separatista local con denuncias generalizadas de abusos de los derechos humanos por parte de todas las partes.

En 2017, los grupos militantes en Filipinas tomaron a muchos por sorpresa cuando los grupos Abu Sayyaf y Maute (el último de los cuales había declarado su lealtad a ISIS) capturaron y ocuparon Marawi, la ciudad de mayoría musulmana más grande del país.

La violencia obligó a más de 350.000 residentes a huir de la localidad y sus alrededores antes de que las fuerzas filipinas la liberaran tras un sangriento asedio que duró meses.

Desde ese asedio, las autoridades filipinas han reprimido con firmeza a los grupos militantes.

En el Índice Global de Terrorismo de 2025, Filipinas ocupó el puesto 20 entre 79 países, en una escala que mide el impacto del terrorismo. En cambio, en 2019, antes de la entrada en vigor de la ley, ocupaba el noveno puesto.

“Los restos de estos grupos se han visto fragmentados, privados de liderazgo y degradados operativamente”, añadió Ano.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.