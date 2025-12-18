La inflación en EE.UU. se desaceleró a 2,7 % en noviembre

Por Alicia Wallace, CNN

La inflación se desaceleró en noviembre en Estados Unidos, un cambio positivo para los consumidores agobiados por un costo de vida persistentemente alto.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en el 2,7 % interanual, tras alcanzar el 3 % en septiembre, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales publicados el jueves. Es la tasa más baja desde julio.

La cifra de octubre no se calculó, ya que el cierre del Gobierno dificultó el procesamiento de datos económicos por parte de las agencias estadísticas.

Los precios al consumidor aumentaron un 0,2 % entre septiembre y noviembre, lo que resultó en una tasa promedio del 0,1 %. En septiembre, los precios aumentaron un 0,3 % mensual.

Los economistas esperaban que los precios subieran a una tasa mensual del 0,3 % en noviembre, manteniendo la tasa de inflación anual sin cambios en el 3 %, según las estimaciones de consenso de FactSet.

El informe de este jueves mostró que un indicador de inflación subyacente muy observado también se desaceleró.

Excluyendo alimentos y energía, categorías cuyos precios tienden a ser bastante volátiles, el IPC básico aumentó un 0,2 % entre septiembre y noviembre (0,1 % en promedio mensual), lo que desaceleró drásticamente la tasa anual al 2,6 % desde el 3 % de septiembre.

