Jake Paul vs. Anthony Jashua: cartelera, previa, horario, cuándo y cómo ver por TV e internet

Una de las últimas grandes veladas de boxeo del año llegará este viernes 19 de noviembre. De un lado, el dos veces campeón mundial unificado de peso pesado Anthony Joshua. Del otro, el youtuber devenido en boxeador Jake Paul, quien está, con toda certeza, ante su prueba más difícil en el cuadrilátero. Serán ocho asaltos donde, si bien no hay títulos de por medio, hay bastante en juego.

La pelea, que se realizará en el Kaseya Center de Miami y que se transmitirá por Netflix a todo el mundo, tiene muchos condimentos. Hace años se le pide a Paul que, si de verdad tiene intenciones reales de trascender en el deporte, asuma un verdadero reto, y este lo es. Enfrente no estará una versión jubilada de Mike Tyson o un Julio César Chávez Jr. en el irremediable ocaso de su carrera, sino un noqueador nato que aún tiene muchos golpes por sacar de esos brazos.

“A todos mis detractores, esto es lo que querían”, dijo Paul al anunciar el combate a mediados de noviembre. No era la primera opción. La velada tenía pautado un enfrentamiento entre Paul y Gervonta Davis, pero la pelea se cayó tras una denuncia contra él presentada por su expareja.

Ese cambio ya de por sí representa un reto extra. Paul venía preparándose para un boxeador de peso ligero, y en cambio debe subir a la categoría de los pesados. Además, lo que se planeó como una exhibición, ahora será una pelea profesional. Eso sin mencionar las habilidades superiores que tiene el peleador británico por sobre “Tank” Davis.

Las únicas dudas que pesan sobre los hombros de Joshua están relacionadas con su inactividad, ya que no pelea desde septiembre de 2024, cuando fue derrotado por Daniel Dubois en un combate por el cetro mundial de los pesados de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, el británico ya dijo que está de vuelta y que va por todo. Los números lo avalan: 28 triunfos (25 por nocaut) y cuatro derrotas (dos por la vía rápida), con combates legendarios ante Joseph Parker, Alexander Povetkin, Andy Ruiz, Wladimir Klitschko y Oleksandr Usyk.

“Este es el Día del Juicio Final”, dijo Paul, quien tiene un récord de 12 victorias (siete por nocaut) y una derrota. A fin de cuentas, eso es lo que será para su carrera. Una victoria callaría a muchos críticos y lo pondría en el centro de escena para buscar a otros grandes boxeadores del momento, mientras que una derrota quizás sepulte sus posibilidades de hacerse realmente un nombre en el cuadrilátero.

El Paul vs. Joshua no será el único evento de la velada. Además, habrá otros ocho combates, incluyendo cuatro que tendrán un título en juego.

Jake Paul vs. Anthony Joshua – peso pesado (ocho rounds)

Alycia Baumgardner vs. Leila Beaudoin – por los títulos superpluma OMB/FIB/AMB (12 rounds)

Anderson Silva vs. Tyron Woodley – peso crucero (seis rounds)

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes – peso superpluma (seis rounds)

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle – por el título indiscutido de peso gallo femenino (10 rounds)

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos – por el título peso paja femenino CMB (10 rounds)

Avious Griffin vs. Justin Cardona – peso welter (ocho rounds)

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. – peso crucero (cuatro rounds)

Caroline Dubois vs. Camila Panatta – por el título peso ligero femenino CMB (10 rounds)

10 p.m. de Miami.

9 p.m. de Ciudad de México.

10 p.m. de Bogotá.

12 a.m. de Buenos Aires (ya sábado).

4 a.m. de Madrid (ya sábado).

Preliminares

4:45 p.m. de Miami.

3:45 p.m. de Ciudad de México.

4:45 p.m. de Bogotá.

6:45 p.m. de Buenos Aires.

10:45 p.m. de Madrid.

La pelea se transmitirá exclusivamente a través de Netflix. Cualquier suscriptor podrá ver el evento, sin necesidad de pagar nada extra.

