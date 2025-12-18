Conmoción en Ecuador por la muerte del futbolista Mario Pineida en Guayaquil

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Una nueva muerte de un futbolista conmociona a Ecuador en medio de una grave crisis de violencia y escalada del crimen organizado en el país sudamericano.

Mario Pineida, de 33 años, jugador del equipo con mayor hinchada del país, “Barcelona Sporting Club”, murió tras ser atacado con arma de fuego la tarde de este miércoles en la zona de Samanes 4, al norte de Guayaquil, cuando se encontraba en una carnicería.

En un video de seguridad se puede observar que dos personas dispararon contra Pineida y una mujer, quienes murieron en el lugar. La madre de Pineida, que se encontraba también en el negocio, resultó herida y está fuera de peligro, según informó la Policía a la prensa.

La Empresa Pública Municipal de Seguridad de Guayaquil informó este jueves que, tras allanamientos conjuntos con la Policía Nacional, se logró la captura de un sospechoso del crimen.

“El resultado fue posible gracias al seguimiento técnico con el sistema de videovigilancia, que permitió detectar las motocicletas utilizadas en el hecho y, posteriormente, ubicar a un sospechoso”, puntualizó la empresa SEGURA EP.

CNN consultó a la Policía sobre si se tiene pistas del móvil del crimen; la corporación respondió que el caso continúa en investigación. Mientras tanto, la Fiscalía dijo que por ahora no se no se ha formulado cargos contra el sospechoso detenido, cuya identidad aún no ha sido revelada.

La Policía y la Fiscalía informaron que habían iniciado las investigaciones y la recopilación de información y videos. El equipo de Criminalística hizo el levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados a la morgue la noche del miércoles.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol lamentó la muerte del jugador y expresó su nota de pesar a los familiares de Pineida.

“La FEF condena la violencia y lamentó con profundo pesar el sensible fallecimiento de Mario Alberto Pineida”, dijo el organismo del fútbol.

El Barcelona Sporting Club de Guayaquil, el equipo al que pertenecía Pineida desde 2016, también se pronunció condenando su muerte.

“Esta lamentable noticia nos mantiene profundamente consternados a todos quienes formamos parte de la institución y nos enluta como familia barcelonista”, publicaron en un comunicado.

Clubes extranjeros de fútbol también se mostraron conmocionados por la muertede Pineida. El Real Madrid de España publicó sus condolencias en su cuenta de X.

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Mario Pineida, jugador del @BarcelonaSC. Nuestras condolencias a su club, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, señaló.

Mientras que el club Fluminense de Brasil, donde Pineida jugó en 2022, expresó que recibió conmocionado la noticia.

“Pineida llegó al Fluminense al inicio de la temporada en la que nos coronamos campeones de Río de Janeiro. El Fluminense expresa su solidaridad con su familia y amigos”, indicó.

Pineida inició su carrera en el fútbol con el Independiente del Valle como defensa entre 2010 y 2015, un club considerado el “semillero” de grandes futbolistas y figuras jóvenes en el país.

Luego se vinculó a Barcelona Sporting Club y en 2022 se unió al Fluminense de Brasil. Durante un año jugó en El Nacional y luego regresó a Barcelona. Según la cadena Ecuavisa, afiliada de CNN, Pineida se estaba preparando para el último partido del año que estaba previsto para el domingo contra el Independiente del Valle.

Mario Pineida es el quinto futbolista muerto en 2025 en Ecuador y se suma a la lista de jugadores que han perdido la vida en episodios trágicos de violencia criminal. El país terminará este año como el más violento de la historia, superando los 8.000 homicidios hasta el momento, según datos de la Policía.

