“Nunca se ha hecho antes”: los puntos más importantes sobre el plan europeo de utilizar los activos congelados de Rusia

Por Lauren Kent y Olesya Dmitracova, CNN

La Unión Europea (UE) está al borde de tomar una decisión trascendental sobre si utilizar los activos rusos congelados para financiar más apoyo a Ucrania, un plan sin precedentes que ha causado un enfrentamiento entre los numerosos Estados miembros que lo apoyan y Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los activos.

Está previsto que los líderes de la UE decidan sobre la medida en una cumbre prevista para este jueves y viernes.

Pero ese posible uso de los activos está plagado de controversias: los críticos argumentan que es legalmente cuestionable y corre el riesgo de represalias por parte de Moscú.

Es un momento importante para Europa, y los desacuerdos en torno a la propuesta de financiamiento están poniendo de manifiesto las divisiones de la UE en un momento en que el bloque se enfrenta a un mayor escrutinio por parte de Estados Unidos, que tiene sus propias ambiciones para los activos congelados.

La UE se ha comprometido a financiar a Ucrania durante los próximos dos años de cualquier manera, por lo que si la polémica propuesta no se aprueba, los Gobiernos europeos tendrán que encontrar el dinero en otra parte en medio de la creciente fatiga con la guerra y la presión sobre las finanzas públicas.

Esto también ocurre en un momento en que la temperatura de las amenazas rusas a Europa está aumentando, y el Kremlin ha advertido que cualquier apropiación de los activos no quedará impune.

La UE inmovilizó los activos locales del banco central ruso en 2022 como parte de las sanciones impuestas por la guerra de Moscú en Ucrania. Hasta ahora, el bloque ha utilizado los intereses de los activos —en su mayoría bonos— para financiar parte de su apoyo a Kyiv.

Pero el 3 de diciembre, la Comisión Europea presentó una propuesta para ir más allá y utilizar también la mayor parte de los activos para conceder un préstamo al país devastado por la guerra. El órgano ejecutivo de la UE se refirió a ese capital, así como a los intereses y otros ingresos de los activos, como “saldos de caja”, ya que, cuando se vencen de los bonos se convierten en efectivo.

La Comisión señaló que, debido a las sanciones de la UE, cualquier pago de capital e ingresos de los activos al banco central de Rusia está prohibido, y argumentó que los saldos de efectivo resultantes no son propiedad del banco.

“Estamos tomando los saldos de efectivo, se los estamos proporcionando a Ucrania como un préstamo, y Ucrania tiene que devolver este préstamo cuando Rusia pague las reparaciones”, dijo a los periodistas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los activos del banco central ruso en el bloque ascienden a unos 210.000 millones de euros (US$ 246.000 millones). “Por lo tanto, este es el importe máximo de préstamo que podríamos proponer”, declaró Valdis Dombrovskis, un alto funcionario de la comisión a cargo de la política económica.

En los próximos dos años, la Comisión le quiere prestar a Ucrania 90.000 millones de euros (US$ 105.000 millones) de ese fondo, lo que cubre dos tercios de lo que el Fondo Monetario Internacional estima que el país necesitará en 2026 y 2027 para fines civiles y militares.

El llamado préstamo de reparaciones debe ser aprobado por una “mayoría calificada”, dijo von der Leyen, lo que significa que más de la mitad de los estados miembros de la UE, que representan al menos el 65 % de la población del bloque, deberán votar a favor.

El préstamo se ha propuesto en un momento en que varios gobiernos europeos, incluidos Alemania, Polonia y los países bálticos, están interesados ​​en encontrar nuevas formas de financiar a Ucrania, después de años en que los contribuyentes de la UE pagaron los costes.

También el 3 de diciembre, la Comisión Europea presentó una propuesta alternativa: que la UE obtenga préstamos de inversores, utilizando el presupuesto de la UE como garantía, y luego preste esos fondos a Ucrania. Esta medida requiere la aprobación unánime de todos los Estados miembros, lo que significa que podría enfrentarse a un veto efectivo de países prorrusos como Hungría y Eslovaquia.

Euroclear, un depositario de valores en Bélgica, posee la mayor parte de los activos rusos inmovilizados en la UE. Las estimaciones sobre la cantidad en el país varían: en septiembre, el Parlamento Europeo la situó en 180.000 millones de euros (US$ 211.000 millones). Se estima que 176.000 millones de euros de esa cantidad ya se han convertido en efectivo.

El Gobierno de Bélgica ha expresado diversas preocupaciones sobre el préstamo de reparaciones. Una de ellas es que Rusia lo considere una reutilización ilegal de sus activos soberanos.

“Hemos reiterado que consideramos la opción del préstamo para reparaciones la peor de todas, ya que es arriesgada; nunca se ha hecho antes”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores y viceprimer ministro belga, Maxime Prévot, el 3 de diciembre. “Seguimos abogando por una alternativa: que la UE obtenga las cantidades necesarias en los mercados”.

La Comisión Europea ha intentado convencer a Bélgica solicitando a los Estados miembros de la UE que aporten garantías para el préstamo. Estas cubrirán a “cualquier Estado miembro si se ve obligado a pagar la reclamación de Rusia”, afirmó Dombrovskis.

Pero el Gobierno belga ha considerado que esas garantías son “demasiado limitadas” y teme que no cubran otros costos potenciales, como los de luchar contra una demanda contra Euroclear, dijo Peter Van Elsuwege, profesor de Derecho de la UE en la Universidad de Gante en Bélgica.

“El problema para Bélgica es que, con la propuesta actual, solo se puede garantizar el reembolso del préstamo, pero esos costos adicionales (todavía) no están cubiertos, lo que expone a Bélgica al riesgo de tener que soportar esos costos adicionales”, dijo a CNN.

Bélgica también ha insistido en la protección contra cualquier contramedida que Rusia pueda adoptar contra los activos de Euroclear en Rusia y en el extranjero.

El banco central ruso ya ha presentado una demanda solicitando miles de millones de dólares en daños y perjuicios a Euroclear, afirmando que es una medida preventiva contra el plan de la Comisión Europea de transferir los activos “a terceros”, según la agencia de noticias estatal rusa TASS.

“Los burócratas de la UE, presas del pánico, siguen cometiendo errores”, declaró el enviado económico del Kremlin, Kirill Dmitriev, este lunes. “Saben que usar las reservas rusas sin el consentimiento del Banco Central de Rusia es ilegal”, escribió.

En una entrevista reciente con CNN, el banquero ruso vinculado al Kremlin, Andrey Kostin, calificó el plan de “robo”.

Otros países de la UE, como Italia y la República Checa, también han expresado su preocupación por el plan. El primer ministro de la República Checa ha declarado que su país no aceptará ofrecer garantías financieras porque necesita reservar su dinero para los ciudadanos checos.

Una preocupación más amplia es que el uso de los activos congelados —tomando préstamos de Euroclear y otras instituciones hasta que Rusia pague las reparaciones— podría desalentar la inversión extranjera en Europa. Un país como China, consciente de que podría enfrentarse a sanciones europeas si invadiera Taiwán, podría mostrarse reacio a invertir fondos en la región, según el argumento.

El plan de 28 puntos, respaldado por Estados Unidos, para poner fin a la guerra, que se filtró el mes pasado, exigía invertir US$ 100.000 millones de los activos rusos congelados en todo el mundo en iniciativas lideradas por Estados Unidos para reconstruir e invertir en Ucrania, y que Estados Unidos recibiera beneficios de dichas inversiones. Los activos congelados en Europa representan la mayor parte de los activos inmovilizados de Moscú a nivel mundial.

Tras múltiples rondas de negociaciones, se desconoce la última versión del plan de paz, pero la propuesta europea de utilizar la mayor parte de los activos globales para el préstamo de reparaciones contradice las ambiciones de inversión estadounidenses. Funcionarios estadounidenses afirmaron haber discutido el lunes el uso de activos rusos congelados para financiar la reconstrucción en reuniones con la delegación ucraniana y representantes europeos.

Pero la congelación indefinida de los activos que posee la UE, acordada la semana pasada, significa que el bloque tiene una importante ventaja en las negociaciones, según Van Elsuwege, de la Universidad de Gante. “El futuro de estos activos no puede ser decidido solo por Estados Unidos o Rusia, sino que requiere la participación de la UE”.

El apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania se desplomó este año cuando el Gobierno de Trump detuvo nuevos paquetes de apoyo para el país.

Desde enero de 2022, los aliados europeos de Ucrania han asignado un total de US$ 221.000 millones en ayuda militar, financiera y humanitaria al país, en comparación con la asignación estadounidense de US$ 134.000 millones, según datos compilados por el Instituto Kiel, un grupo de expertos en asuntos económicos europeo.

“Los activos congelados podrían compensar ciertas disminuciones en el apoyo de ciertos países”, declaró este martes el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. “Sin ese apoyo, no veo posibilidad de que Ucrania se mantenga firme ni se mantenga firme económicamente. No creo que podamos cubrir déficits tan grandes con promesas vagas ni alternativas poco claras”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Kevin Liptak y Joseph Ataman de CNN.