Los precios de las entradas plantean la pregunta: ¿será este el Mundial del “sándwich de langostinos”?

El excapitán del Manchester United Roy Keane era conocido por su valentía e intimidación. Durante sus 12 años en Old Trafford, el centrocampista irlandés conquistó 17 trofeos y dejó huella en muchos jugadores rivales.

Pero una de sus contribuciones más significativas al fútbol fue un comentario tras un partido de la UEFA Champions League en 2000, cuando mencionó un sándwich de langostinos para burlarse de la gentrificación del fútbol.

“Hay gente que viene a Old Trafford y no creo que sepa deletrear fútbol, ​​y mucho menos entenderlo”, se quejó Keane. “Se han tomado unas copas y probablemente unos sándwiches de langostinos, y no se dan cuenta de lo que ocurre en el campo”.

Fue un comentario mordaz que cautivó a los medios, dando lugar al término despectivo “brigada del sándwich de langostinos” para referirse a los aficionados privilegiados que desconocían las raíces obreras del fútbol, ​​quizás más interesados ​​en la vida social que en animar al equipo. Históricamente, los langostinos eran un producto de lujo y una sutil muestra de estatus y riqueza cuando se servían en la merienda. El aumento de los precios de las entradas en la era de la Premier League había dejado a los aficionados tradicionales sin espacio, y sus asientos habían sido ocupados por una afición de clase alta y de buen pasar.

Un cuarto de siglo después de que Keane acusara con desprecio a esos aficionados de silenciar el ambiente dentro de los estadios de fútbol, ​​los aficionados y los locutores aún se refieren con desprecio a cualquiera que disfrute de un sándwich de langostinos.

Puede que no usen la frase en Estados Unidos, pero muchos pueden identificarse con el sentimiento en torno a grandes eventos deportivos como el Super Bowl, donde el precio de la entrada se ha vuelto prohibitivo para muchos.

Dos semanas antes del partido estrella de este año entre los Eagles de Filadelfia y los Chiefs de Kansas City en Nueva Orleans, CNN informó que el Super Bowl LIX iba a ser el más caro de la historia, con un precio promedio de alrededor de US$ 9.800. Si a esto le sumamos el viaje, el alojamiento, la comida y los artículos a comprar, esta es una experiencia que pocos fuera del 1 % más rico podrían siquiera concebir. Es para aficionados corporativos tan interesados ​​en hacer contactos, ver celebridades y asistir a fiestas exclusivas como en la acción en el campo.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han descrito con regocijo el Mundial de 2026 como un evento de 104 Super Bowls, y parece que los precios de los partidos están acordes. Ver a cualquiera de las tres naciones anfitrionas jugar su partido inaugural el próximo verano costará un promedio de 1.825 dólares, el triple del precio del encuentro inaugural de Qatar en 2022 y casi tres veces y media el precio de la primera presentación de Rusia en 2018.

A nivel mundial, los aficionados al fútbol están furiosos. En una publicación en X, el aficionado inglés Nigel Seeley describió los precios como “una locura”. Aficionado fiel durante 30 años, Seeley publicó una lista de los precios que se le cotizan al England Supporters Travel Club para cada uno de los ocho partidos que podrían jugar, incluyendo un precio de entre 4.185 y 8.860 dólares para la final.

Dijo: “Creo que veré la final en casa si Inglaterra llega. Voy a la fase de grupos, ojalá llegue a cuartos de final y vuelva a casa. Simplemente no puedo justificar pagar esa cantidad, es ridículo”.

Quizás en respuesta a algunas críticas, la FIFA anunció el martes un nuevo nivel de precios para algunos aficionados fieles de cada selección clasificada, permitiendo que algunos asistan a los partidos por tan solo 60 dólares. Sin embargo, en un comunicado redactado de forma confusa, no se aclaró cuántas entradas se venderían realmente a ese precio reducido, solo que cada federación miembro participante sería responsable de la asignación.

El fútbol sigue siendo un deporte en desarrollo en Estados Unidos, pero a pesar del compromiso declarado de la FIFA de expandirlo a nivel mundial, el organismo rector mundial del deporte rey no parece demasiado preocupado por los precios generalmente inflados. Han informado que ya se han vendido 2 millones de boletos y afirman que existe una “extraordinaria demanda mundial” de 20 millones más.

En el sorteo del torneo en Washington, D.C., Trump elogió a Infantino, diciendo: “Han establecido nuevos récords en venta de boletos, es algo asombroso. Las cifras superan a cualquier otra”.

Pero cuando el torneo comience el 11 de junio en la Ciudad de México, ¿quién asistirá? ¿Se agotarán las entradas en los 16 estadios de México, Canadá y Estados Unidos?

Si el ambicioso Mundial de Clubes de la FIFA, que se celebró a principios de este verano boreal, sirve de indicio, podría haber motivos de preocupación. Los partidos fueron demasiado caros y algunos se jugaron en estadios semivacíos, con grandes franjas de asientos libres visibles para las cámaras.

El Mundial es un torneo de fútbol para todo el planeta, pero Estados Unidos y sus 11 ciudades anfitrionas no parecen precisamente acogedores en este momento. Irán y Haití están en la lista de países prohibidos del Gobierno y se les negará la entrada a los aficionados de esos países. Tras una emboscada fatal a dos soldados de la Guardia Nacional en la capital, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que se añadirían más países a la lista. El Gobierno cumplió su palabra al anunciar el martes que añadiría restricciones totales y parciales, así como limitaciones de entrada, a muchos otros países, incluyendo a Costa de Marfil y Senegal, participantes del Mundial.

El mensaje de muchos funcionarios del Gobierno en torno al torneo ha animado a los aficionados a llegar a Estados Unidos para los partidos y a marcharse rápidamente.

“Queremos que celebren. Queremos que vean el partido. Pero cuando se acabe el tiempo, tendrán que irse a casa”, declaró el vicepresidente J.D. Vance en la Casa Blanca a principios de este año.

Mientras tanto, la retórica de la Casa Blanca sugiere que será cada vez más difícil obtener visas de viaje para Estados Unidos. Posiblemente, se tendrán que revelar años de actividad en redes sociales y proporcionar muestras de ADN, por lo que es posible que la mayor parte de las entradas tengan que ser compradas por aficionados residentes en Estados Unidos en medio de una crisis de asequibilidad bien documentada.

A la hora de la verdad, ¿cuántos se verán obligados a admitir que gastar miles de dólares en tan solo 90 minutos de fútbol palidece frente a la responsabilidad de brindar atención médica a la familia o de preparar la comida?

Antes del mayor Mundial de su historia, la FIFA ha sido acusada de avaricia a escala industrial, vaciando los bolsillos de los aficionados, que son el alma del deporte. A menos que hagan más concesiones en los precios, podrían descubrir que han entrado en una situación difícil.

Los verdaderos aficionados aportan energía y ruido; serán la banda sonora del torneo. También podrían ahogar el sonido de las copas de champán y los sándwiches de langostinos que se devoran en los asientos del hospitality.

