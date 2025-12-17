Las probabilidades de ganar la lotería dos veces son de 1 en 24 billones: esta pareja lo hizo

Por Charlotte Reck, CNN

Es una historia de probabilidades de 1 en 24 billones: una pareja de Gales que desafió una posibilidad astronómica para convertirse en millonaria no una, sino dos veces.

Richard Davies, de 49 años, y su esposa, Faye Stevenson-Davies, de 43, cobraron este martes su segundo premio que les cambió la vida en la Lotería Nacional del Reino Unido, tras hacer caso a una corazonada que les dijo que ignoraran las probabilidades y lo intentaran.

“Sabíamos que las probabilidades de que volviera a ocurrir eran mínimas”, dijo Stevenson-Davies, profesional de la salud mental, en un comunicado difundido por la Lotería Nacional. “Pero somos la prueba de que, si lo crees, todo es posible”.

La pareja afortunada ganó por primera vez en junio de 2018, cuando sus números fueron seleccionados en el juego EuroMillions Millionaire Maker y se llevaron un premio de US$ 1,3 millones (unos 1.000.000 de libras esterlinas).

Incluso después de ese triunfo, ambos siguieron comprando boletos de lotería, alimentando la esperanza de que otro gran premio pudiera estar en su destino.

Y no se equivocaron al seguir su intuición, aunque su segundo éxito fue un poco más difícil de conseguir. Esta vez, necesitaron cuatro sorteos consecutivos para alcanzar el premio mayor.

“Cuando aciertas dos números en el sorteo del Lotto automáticamente ganas un Lucky Dip para el siguiente juego”, explicó Davies, un peluquero reconvertido en mensajero. “Eso es lo que nos pasó. Acertamos dos números y ganamos un Lucky Dip gratis… Eso nos llevó al siguiente sorteo y así sucesivamente, hasta el sorteo ganador”.

En lo que describen como su propio milagro navideño, la pareja se llevó otro premio de US$ 1,3 millones (unos 1.000.000 de libras), dejando atónitos a los expertos, que estiman las probabilidades de una doble victoria es de 1 entre 24 billones.

Pese a las ganancias, ninguno de los dos ha perdido las ganas de trabajar. Davies dijo que seguirá trabajando siete días a la semana como mensajero durante la Navidad, decidido a repartir los numerosos paquetes de la temporada festiva.

Por su parte, Stevenson-Davies aseguró que continuará ofreciendo apoyo en salud mental a sus pacientes, incluso el día de Navidad.

Aun así, la pareja deberá tomarse un tiempo para pensar cómo gastará el dinero, ya que todavía no lo ha decidido. “La primera vez regalamos autos, donamos un minibús al equipo local de rugby e hicimos todo lo posible por ayudar a amigos y familiares… Fue increíble poder marcar una diferencia”, dijo Davies.

Y añadió: “Esta vez, quién sabe. Nos tomaremos nuestro tiempo y disfrutaremos el momento”.

Al otro lado del Atlántico, Estados Unidos también ha tenido algunos ganadores dobles. En julio, Paul Corcoran, de Massachusetts, ganó el Powerball dos veces en una sola noche y obtuvo un total de US$ 2 millones.

En 2020, un jugador del Powerball en Colorado tuvo suerte dos veces en un mes usando los mismos números que había jugado durante 30 años. Dijo que su premio de US$ 2 millones ya tenía destino, en agradecimiento a su esposa, a quien llamaba cariñosamente “la jefa”.

