Estos son los 10 cambios en la declaración de impuestos de 2025 en EE.UU.

La “Gran y Hermosa Ley” de Donald Trump, promulgada en julio, creó varias disposiciones fiscales nuevas y modificó otras que entrarán en vigor este año. Por lo tanto, conviene revisar algunos de los cambios más importantes antes de preparar la declaración de impuestos de 2025 en EE.UU.

Algunas de las disposiciones pueden resultar en una factura de impuestos más baja o un reembolso mayor. Sin embargo, determinar si cumples los requisitos para solicitarlas y qué documentos necesitarás para hacerlo puede ser más confuso y llevar más tiempo de lo habitual para los contribuyentes y los profesionales del sector.

“El código tributario de Estados Unidos es complejo. Desafortunadamente, la OBBBA (siglas en inglés de la Gran y Hermosa Ley de Trump) complica aún más la declaración de impuestos”, señala un análisis de la Tax Foundation.

A continuación presentamos 10 de los cambios más notables para los declarantes individuales:

La deducción estándar para 2025 se incrementó a US$ 15.750 para contribuyentes solteros, en comparación con los US$ 15.000 anteriores.

Para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, se incrementó a US$ 31.500, en comparación con los US$ 30.000 anteriores.

Y para los jefes de familia, su deducción estándar será de US$ 23.625, en comparación con los US$ 22.500 anteriores.

La mayoría de los contribuyentes toman la deducción estándar porque es más alta que el total de deducciones detalladas que son elegibles para reclamar (por ejemplo, intereses hipotecarios, impuestos estatales y locales, contribuciones caritativas, gastos médicos, etc.).

Cualquier persona nacida antes del 2 de enero de 1961 y con un número de Seguro Social válido puede ahora obtener una deducción de US$ 6.000 (o US$ 12.000 si está casada y presenta una declaración conjunta y ambos cónyuges cumplen los requisitos).

Esta nueva deducción se suma a la estándar o a las detalladas.

Sin embargo, su deducción se reducirá si su ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) es superior a US$ 75.000 (US$ 150.000 para contribuyentes conjuntos) pero inferior a US$ 175.000 (US$ 250.000). Por encima de estos niveles, la deducción fiscal no está permitida.

Lo que había sido un límite de US$ 10.000 en la cantidad de impuestos estatales y locales que los detalladores pueden deducir en su declaración de impuestos federales es ahora de US$ 40.000 (US$ 20.000 si está casado y presenta la declaración por separado).

La llamada deducción SALT le permite deducir tus impuestos estatales y locales sobre la renta o tus impuestos generales sobre las ventas.

Además, también podrías deducir tus impuestos sobre la propiedad, siempre que tus impuestos sobre la renta o sobre las ventas no superen el límite.

Si declaras con ingresos muy altos, tendrás un límite en tu deducción. Esto incluye a cualquier persona con un ingreso bruto ajustado (MAGI) superior a US$ 500.000 (US$ 250.000 si estás casados y declaras por separado).

Si has comprado un vehículo nuevo (por ejemplo, un auto, una motocicleta o una camioneta) para uso personal este año y solicitaste un préstamo para financiar la compra, podrías deducir al menos una parte de los intereses.

Esto solo se aplica si la última etapa de producción de tu vehículo se realizó en Estados Unidos, lo cual debe indicarse al consultar el Número de Identificación Vehicular (VIN).

Sin embargo, no podrás deducir más de US$ 10.000 al año, una cantidad que se reduce si su MAGI supera los US$ 100.000 (US$ 200.000 si estás casado y presentas una declaración conjunta).

Una vez que tu MAGI supere los US$ 149.000 (US$ 249.000 si presenta una declaración conjunta), la deducción no se permite.

Si bien tu prestamista deberá proporcionarte a ti y al IRS un formulario que informe sobre los intereses pagados, este año no está obligado a hacerlo.

Por lo tanto, para fines de registro, solicita a tu prestamista o revisa sus estados de cuenta para documentar los intereses pagados en 2025, indicó Tom O’Saben, director de contenido tributario de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos.

Para reclamar la deducción, deberás completar un nuevo formulario (Anexo 1-A) de acuerdo con las instrucciones preliminares del IRS.

Si bien la administración Trump ha presentado esta nueva exención como una exención de impuestos sobre las propinas, esto es incorrecto. Se trata de una deducción de algunas o todas las propinas calificadas, sujeta a límites de ingresos.

“Calificado” se define como “propinas voluntarias en efectivo o con cargo” que los trabajadores reciben de los clientes o mediante el reparto de propinas en industrias donde las propinas son comunes. (Aquí está la lista preliminar del Departamento del Tesoro de las industrias donde las propinas se consideran habituales).

Los trabajadores elegibles pueden deducir hasta US$ 25.000 en ingresos por propinas. Sin embargo, solo obtendrán el valor total de su deducción si su Ingreso Bruto Ajustado (MAGI) es inferior a US$ 150.000 (US$ 300.000 si están casados ​​y presentan una declaración conjunta).

Muchos trabajadores que reciben propinas podrían no beneficiarse de esta disposición, ya que sus ingresos son demasiado bajos como para deber impuestos federales sobre la renta.

Los trabajadores de ingresos medios que reciben propinas tendrán más probabilidades de calificar para la deducción.

Para reclamar la nueva exención fiscal, deberás completar un nuevo formulario (Anexo 1-A) de acuerdo con las instrucciones preliminares del IRS.

El Gobierno de Trump ha presentado esta nueva exención como una exención de impuestos sobre las horas extra. Sin embargo, esto no es cierto. Se trata de una deducción de una parte de lo que se considera pago de horas extra “calificadas”.

La desgravación fiscal solo se aplicará a la parte del pago de horas extras calificadas que exceda su salario habitual, pero dicha parte se limitará a no más de la mitad del pago de tiempo y medio, según las directrices del IRS.

Por lo tanto, si ganas US$ 20 por hora y US$ 30 por hora extra, la parte deducible sería de US$ 10. Si percibe US$ 35 por horas extras, la parte deducible seguiría siendo de solo US$ 10.

Además, lo que se considera tiempo extra “calificado” a efectos de la deducción se regirá por la Ley Federal de Normas Laborales, no por las leyes estatales o municipales ni por las normas sindicales, explicó O’Saben.

Esto generalmente significa tiempo trabajado más allá de una semana de 40 horas con un salario máximo de tiempo y medio.

Por último, solo puede deducir hasta US$ 12.500 de compensación por horas extra elegibles (US$ 25.000 para quienes declaran conjuntamente).

Y solo puede obtener la deducción completa si su Ingreso Bruto Ajustado (MAGI) es inferior a US$ 150.000 (US$ 300.000 para quienes declaran conjuntamente).

Podrá deducir una cantidad menor si su MAGI es superior, pero la deducción no se permitirá si sus ingresos superan los US$ 275.000 (US$ 550.000 para parejas casadas).

Para reclamarlo, deberás completar un nuevo formulario (Anexo 1-A), de acuerdo con las instrucciones preliminares del IRS.

La OBBBA aumentó el monto máximo del crédito tributario por hijo a US$ 2.200 por cada hijo que cumpla los requisitos, en comparación con los US$ 2.000 programados previamente para este año.

También exige, entre otras cosas, que los padres y sus hijos que cumplan los requisitos tengan número de Seguro Social.

El IRS tiene más información aquí sobre las reglas de elegibilidad y cómo funciona el crédito.

La OBBBA adelantó las fechas de vencimiento del nuevo crédito fiscal para vehículos limpios (hasta US$ 7.500) y del crédito para vehículos limpios usados ​​(hasta US$ 4.000). Un crédito es una reducción dólar por dólar de su factura de impuestos.

Ninguno estará disponible para ningún vehículo eléctrico enchufable (EV) o de batería de combustible (FCV) que haya comprado después del 30 de septiembre de 2025.

Si adquirió un vehículo de este tipo para uso personal este año antes del 30 de septiembre y, por lo demás, califica para obtener el crédito, deberá completar el Formulario 8936 e incluirlo con su declaración de impuestos.

El Gobierno federal depositará US$ 1.000 en cuentas de inversión individuales para los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Para ser elegible, el bebé debe ser ciudadano nacido en EE.UU. y tanto los padres como el bebé deben tener números de Seguro Social.

Para informar al Departamento del Tesoro que tuviste un bebé en 2025 y calificar para el capital inicial federal, la forma más rápida, segura y sencilla de realizar la(s) elección(es) es presentar el Formulario 4547 junto con su declaración de impuestos electrónica del año en curso, según las instrucciones preliminares del IRS.

Se espera que próximamente se publiquen más detalles.

Por primera vez, sus transacciones de criptomonedas en cualquier plataforma de intercambio centralizada como Coinbase se reportarán al IRS.

Por lo tanto, si has vendido o intercambiado criptomonedas en dicha plataforma en 2025, deberías recibir un formulario 1099-DA a mediados de febrero.

Sin embargo, esto no significa que se reportará toda tu actividad con criptomonedas. Aquí encontrarás más información sobre lo que se excluirá de su formulario 1099-DA.

