Dan Bongino planea dejar el cargo de subdirector del FBI en enero

Por Holmes Lybrand, Evan Perez y Kristen Holmes, CNN

El subdirector del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, Dan Bongino, dejará pronto el cargo tras ocho meses marcados por enfrentamientos con su jefa, la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y por combatir las teorías conspirativas que él mismo promovió anteriormente.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas este miércoles que Bongino dejará su puesto. Poco después, Bongino publicó en X que lo hará en enero.

“Dejaré mi cargo en el FBI en enero. Quiero agradecer al presidente Trump, a la secretaria Bondi y al director Patel la oportunidad de servir con propósito. Más importante aún, quiero agradecerles a ustedes, estadounidenses, por el privilegio de servirles”, escribió Bongino. “Dios bendiga a Estados Unidos y a quienes la defienden”.

Antes del comentario del presidente, Bongino fue visto en un concurso de decoración de casas de jengibre en la sede del FBI.

“Oh, Dan hizo un gran trabajo. Creo que quiere regresar a su programa”, dijo Trump a los periodistas en la Base Conjunta Andrews, refiriéndose al programa de radio de Bongino.

En la Casa Blanca y el FBI, se creía desde hace tiempo que Bongino dejaría el cargo tras un año. En los últimos días, Andrew Bailey, el codirector adjunto, ha asumido algunas de las reuniones que Bongino debía liderar.

Bongino se ha quejado tanto en público como en privado sobre lo tedioso que es el trabajo y el impacto en su vida personal.

Algunos funcionarios del FBI pensaban que Bongino dejaría la agencia tras el arresto de un sospechoso en el caso de las bombas caseras de 2021 a principios de este mes. Bongino tuvo un papel principal en el caso, en el que estaba enfocado antes de unirse al organismo, dedicando muchos de sus programas a teorías que afirmaban que la colocación de bombas cerca de las sedes del Partido Republicano y el Partido Demócrata en la víspera del 6 de enero de 2021 fue un trabajo interno.

Sin embargo, en los días posteriores a la presentación de cargos, Bongino dijo a los funcionarios que aún no había tomado una decisión y que podría quedarse hasta el comienzo del nuevo año. Algunos funcionarios dentro del FBI se sorprendieron por el anuncio del presidente.

El FBI se negó a comentar sobre los comentarios de Trump acerca de la salida de Bongino.

Bongino, exagente del Servicio Secreto que protegió a Barack Obama, Bongino llegó al puesto tras una exitosa carrera como conductor de un podcast, donde apoyó abiertamente a Trump.

Supuso un cambio drástico para un cargo que, en las últimas décadas, había estado ocupado por un agente de carrera, no por un designado político. Su carrera anterior —a la que Bongino había prometido regresar— terminó siendo un obstáculo mientras intentaba reformar la agencia.

A principios de este año, Bongino y el director del FBI, Kash Patel, expresaron su frustración ante altos funcionarios de Trump por cómo Bondi y el Departamento de Justicia manejaron la publicación frustrada de documentos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein. Bongino fue más allá y amenazó con dejar la agencia después de que los funcionarios incumplieran la promesa de publicar los documentos.

Al igual que Patel, Bongino era partidario de publicar más documentos. En una reunión con la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, Bongino insinuó que no podía continuar en el puesto mientras Bondi siguiera al frente del departamento. Faltó al trabajo tras el enfrentamiento, dejando a sus superiores sin saber si regresaría.

Un mes después de sus amenazas, Patel anunció que Bongino sería acompañado en el cargo de subdirector por Bailey, quien entonces era fiscal general de Missouri.

No obstante, Bongino continuó en la agencia, a menudo destacando el trabajo del FBI en redes sociales a pesar de la avalancha de críticas de algunos sectores de la derecha —incluidos exagentes— que lamentaban que Bongino no fuera transparente sobre los archivos de Epstein y, en semanas recientes, sobre la investigación del caso de las bombas en Washington.

Las teorías conspirativas, incluidas las relacionadas con los archivos de Epstein, fueron promovidas por el propio Bongino antes de unirse al FBI. En su podcast en mayo de 2024, Bongino se preguntaba: “¿Qué están ocultando con Jeffrey Epstein?”

“¿Por qué Clinton, funcionarios de Obama, grandes donadores de izquierda, un ex primer ministro de Israel, por qué quieren tanto que desaparezca la historia de Jeffrey Epstein?”, preguntó Bongino.

Un año después, Bongino le dijo al presentador de Fox News Sean Hannity, durante una entrevista, que sus puntos de vista habían evolucionado y reconoció su frustración por la reacción de los medios de derecha.

“Ya no me pagan por mis opiniones”, dijo. “Trabajo para los contribuyentes. Me pagan en función de la evidencia”.

Los problemas para Bongino no terminarían ahí.

En su cumpleaños número 51, a principios de diciembre, Bongino regresó al programa de Hannity para celebrar una gran victoria: las autoridades arrestaron y acusaron a un hombre de Virginia de 30 años de colocar las dos bombas encontradas fuera de las oficinas del Comité Nacional Republicano y el Comité Nacional Demócrata en Washington.

Bongino tenía motivos para celebrar. El caso se había enfriado después de que agentes del FBI intentaron durante años identificar a la persona que había colocado las bombas, captada solo en imágenes de seguridad borrosas ese día, usando una sudadera con capucha gris y mascarilla médica.

Era un caso que Bongino prometió reactivar con una investigación tenaz y sin restricciones. Pero la celebración fue breve.

“Publicaste un mensaje en X justo después de que esto ocurrió y dijiste que había un gran encubrimiento”, dijo Hannity durante la entrevista de celebración de Bongino, y agregó que Bongino había afirmado previamente que la persona que colocó la bomba era “alguien con acceso interno contrario a Trump o que se trató de una acción desde dentro”.

El subdirector repitió la respuesta que dio en el verano.

“En el pasado me pagaban, Sean, por mis opiniones”, dijo. “Eso está claro. Y algún día volveré a ese espacio, pero no es para eso que me pagan ahora. Me pagan para ser subdirector, y basamos las investigaciones en hechos”.

