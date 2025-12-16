Trump firma un decreto para clasificar el fentanilo ilícito como arma de destrucción masiva

Por Kit Maher, CNN

El presidente Donald Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el “fentanilo ilícito y sus principales precursores químicos” como armas de destrucción masiva, aunque no estaba inmediatamente claro qué efecto práctico podría tener la medida.

“Hoy doy un paso más para proteger a los estadounidenses del flagelo del fentanilo mortal que inunda nuestro país con esta histórica orden ejecutiva”, afirmó Trump en la Oficina Oval, y agregó: “Ninguna bomba hace lo que esta hace”.

Su anuncio se produjo mientras honraba a los militares estadounidenses con medallas “por su papel central en la protección de nuestra frontera”.

La ley estadounidense ya tipifica como delito el uso, la amenaza o el intento de uso de armas de destrucción masiva, un delito que puede conllevar la pena de muerte, según las circunstancias.

La ley también ofrece una definición de armas de destrucción masiva que incluye “cualquier arma que contenga un agente biológico, una toxina o un vector”.

Pero Trump no puede cambiar la ley estadounidense mediante un decreto, y un exfiscal federal especializado en asuntos de seguridad nacional cuestionó si tendría algún impacto.

La orden, que afirma que “el fentanilo ilícito se asemeja más a un arma química que a un narcótico”, ordena a la secretaria de Justicia Pam Bondi “iniciar de inmediato las investigaciones y el procesamiento judicial por tráfico de fentanilo”.

También ordena al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Tesoro Scott Bessent “adoptar las medidas pertinentes contra los activos e instituciones financieras pertinentes, de conformidad con la legislación aplicable, contra quienes participen o apoyen la fabricación, distribución y venta de fentanilo ilícito y sus precursores químicos principales”.

La orden considera la fabricación y distribución de fentanilo una amenaza a la seguridad nacional.

“La producción y venta de fentanilo por parte de organizaciones terroristas extranjeras y cárteles financia las operaciones de estas entidades, que incluyen asesinatos, actos terroristas e insurgencias en todo el mundo, y permite que estas entidades erosionen nuestra seguridad interna y el bienestar de nuestra nación”, apunta el decreto.

Dennis Fitzpatrick, exfiscal de seguridad nacional del Distrito Este de Virginia, calificó la medida como un “ejercicio político” y argumentó que hará que sea “más difícil” para los agentes y fiscales trabajar bajo los estatutos existentes sobre tráfico de drogas.

“Ya contamos con estatutos probados, con los que fiscales y agentes están acostumbrados a trabajar, y son muy claros y logran los mismos objetivos”, declaró Fitzpatrick a CNN. “No hay ninguna razón práctica para etiquetar el fentanilo como arma de destrucción masiva. Es un ejercicio político”.

Añadió que dicha medida debería ser competencia del Congreso. “Es una legislación pura y dura, y este es un ámbito donde el Congreso tiene la autoridad y la responsabilidad”, manifestó Fitzpatrick.

Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos registraron el año pasado una disminución sin precedentes, alcanzando su nivel más bajo en cinco años, según una estimación del Gobierno federal publicada en mayo.

Los opioides sintéticos, principalmente el fentanilo, siguieron estando implicados en la mayoría de las muertes por sobredosis, de acuerdo con esos mismos datos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró que el evento del lunes en la Casa Blanca también revivió las medallas del “Servicio Fronterizo Mexicano”, que según supo la administración fueron establecidas por primera vez por el Congreso en 1918.

“Nuestros hombres y mujeres llevarán la misma medalla que los estadounidenses de hace 100 años recibieron por el encargo de defender la soberanía de nuestro país”, afirmó Hegseth.

Esta historia ha sido actualizada con información adicional.

