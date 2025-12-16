Trump anuncia el compromiso de Donald Trump Jr. durante una fiesta navideña en la Casa Blanca

Por Alejandra Jaramillo y Alayna Treene, CNN

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., está comprometido con la socialité de Palm Beach Bettina Anderson, confirmó a CNN un portavoz de Trump Jr.

El presidente Donald Trump anunció el compromiso la noche del lunes durante una fiesta navideña en la Casa Blanca.

El anuncio volvió a poner el foco en una relación que alimentó especulaciones en la prensa sensacionalista durante la campaña electoral del presidente.

Trump Jr. estuvo casado anteriormente. El primogénito del presidente le propuso matrimonio a su primera esposa, Vanessa, en 2004, y ambos se casaron en Mar-a-Lago en 2005, según reportes de la época. Vanessa Trump solicitó el divorcio en 2018.

Trump Jr. también estuvo comprometido anteriormente con Kimberly Guilfoyle, exfigura de Fox News que luego se desempeñó como jefa de finanzas de la campaña de Trump durante la contienda presidencial de 2020.

Guilfoyle sigue siendo cercana a la familia Trump. Mientras crecían las especulaciones sobre la relación de Trump Jr. con Anderson, el entonces presidente electo Donald Trump designó a Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia, cargo que ocupa actualmente.

Anderson y Trump Jr. aparecieron juntos en público a comienzos de este año durante un viaje familiar de los Trump a Escocia, donde acompañaron al presidente en una ceremonia de corte de cinta de un nuevo campo de golf y en el anuncio de un acuerdo comercial.

En su biografía de Instagram, Anderson se describe como “solo una típica ama de casa… solo que no hago tareas domésticas… ni tengo esposo… ni tengo hijos”.

En un video del anuncio en la Casa Blanca publicado en redes sociales por la aliada de Trump Laura Loomer, Trump Jr. dijo: “Normalmente no me quedo sin palabras, porque suelo despotricar bastante bien, pero quiero agradecerle a Bettina por esa única palabra: ‘Sí’”.

Un portavoz de Trump Jr. confirmó que la propuesta se produjo durante el fin de semana.

