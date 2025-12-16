¿Qué pasó en la muerte de Rob Reiner y su esposa, de qué acusan al hijo y cómo habrían sido los homicidios?

Por Hanna Park, CNN

Nick Reiner, de 32 años, está detenido sin derecho a fianza después de que sus padres —el actor y director de Hollywood Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 67— fueran encontrados muertos en la casa familiar de Brentwood, en Los Ángeles, un día después de que fuera visto discutiendo con su padre en una reunión festiva.

Esto es lo que se sabe:

La Policía de Los Ángeles dijo que Nick Reiner es “responsable” de la muerte de sus padres, cuyos cuerpos fueron descubiertos la tarde del domingo. Fue arrestado alrededor de las 9:15 p.m., aunque las autoridades no han revelado cómo murió la pareja ni qué los llevó a enfocarse en él.

La hija de la pareja, Romy, encontró los cuerpos, según una persona familiarizada con el caso. Una fuente dijo que Nick Reiner fue visto discutiendo con su padre en la casa del comediante y animador televisivo Conan O’Brien la noche anterior a los homicidios. La Policía informó que el caso de doble homicidio será presentado al fiscal del condado de Los Ángeles este martes, cuando los fiscales decidirán qué cargos presentar.

Los investigadores que analizan las muertes de Rob y Michele Reiner podrían estar enfocándose más en el “por qué” que en el “quién lo hizo”, dijo hoy la ex fiscal federal Alyse Adamson a Kate Bolduan, de CNN, refiriéndose al hijo de la pareja, Nick Reiner, a quien la Policía ha señalado como responsable de sus muertes.

Nick Reiner fue arrestado el domingo por la noche, y la Policía de Los Ángeles dijo ayer que él es “responsable” de la muerte de sus padres. Cuando se le preguntó qué podría significar esto, Adamson dijo que es posible que la Policía crea que hay “pruebas abrumadoras” de que él es el autor. Según la Policía, Reiner fue fichado bajo sospecha de homicidio, pero la Oficina del Fiscal del Ccondado de Los Ángeles aún no ha presentado cargos penales.

“La pregunta será: ¿asesinato u homicidio intencional sin premeditación? El asesinato, por supuesto, sugiere que fue planeado y premeditado; el homicidio intencional sin premeditación sería más espontáneo”, explicó.

Adamson agregó que los investigadores reunirán pruebas para tratar de entender si el ataque fue planeado antes de la muerte de los Reiner, y que la forma de la muerte “también será muy útil para determinar si fue un ataque planeado o espontáneo”.

En declaraciones en la Oficina Oval, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, repitió su afirmación de que Rob Reiner era “una persona trastornada” y “muy mala para nuestro país”, repitiendo una publicación anterior en redes sociales. Los comentarios generaron una rápida condena, incluso de varios legisladores republicanos.

La carrera de Rob Reiner abarcó décadas, desde su participación de ocho años en la icónica comedia “All in the Family” hasta su carrera como director, que produjo películas como “When Harry Met Sally…”, “The Princess Bride” y “This Is Spinal Tap”, que ayudaron a definir el cine estadounidense moderno. Homenajes de actores de Hollywood y líderes políticos lo describieron como “una de las figuras más importantes en la historia del cine y la televisión”. Rob Reiner también dejó huella en el activismo político, defendiendo el matrimonio igualitario y oponiéndose a muchas de las políticas del presidente Donald Trump.

Actriz, productora y fotógrafa, Singer Reiner colaboró estrechamente con su esposo en muchos de sus proyectos más destacados. Lo conoció en el set neoyorquino de “When Harry Met Sally…”, un encuentro que, según él, lo inspiró a reescribir el ahora famoso final de la película. La pareja se casó en 1989 y tuvo tres hijos: Jake, Nick y Romy.

El expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle, habían planeado ver a Rob y Michele Reiner la noche en que murieron, dijo la ex primera dama en “Jimmy Kimmel Live!”.

“Los conocemos desde hace muchos, muchos años y se suponía que íbamos a verlos esa noche, anoche, y recibimos la noticia”, le dijo Michelle Obama a Jimmy Kimmel durante la transmisión del lunes por la noche.

“Déjame decir esto: a diferencia de algunas personas, Rob y Michele Reiner son de las personas más decentes y valientes que uno podría conocer. No están trastornados ni son locos”, afirmó. “Siempre han sido personas apasionadas en una época en la que no hay mucho coraje.”

Sus declaraciones se producen después de que el presidente Trump calificara a Rob Reiner de “persona trastornada” que era “muy mala para nuestro país” tras su muerte, lo que generó una rápida condena tanto de republicanos como de demócratas.

The-CNN-Wire

Con información de Catherine Nicholls, Cindy Von Quednow y Adam Cancryn, de CNN.