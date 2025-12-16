Presidenta de Honduras denuncia que Juan Orlando Hernández planifica “un golpe” contra su Gobierno; el exmandatario lo niega

Por Sol Amaya y Elvin Sandoval, CNN en Español

En medio de la incertidumbre y las protestas en Honduras, tras las elecciones del 30 de noviembre, que aún no han proclamado a un ganador, la presidenta Xiomara Castro denunció que Juan Orlando Hernández, el exmandatario indultado por Donald Trump, planea “un golpe” en contra de su Gobierno.

“A partir de información de inteligencia verificada, Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno”, publicó Castro en su cuenta de X, sin presentar evidencia.

“Ante esta grave situación, solicito de urgencia el respaldo consciente y pacífico del pueblo hondureño”, añadió la mandataria y convocó “a los movimientos sociales, colectivos, organismos de base, militancia y ciudadanía” a manifestarse “de manera urgente y pacífica en Tegucigalpa, para defender el mandato popular, rechazar cualquier intento golpista y hacer visible ante el mundo que aquí se gesta un nuevo golpe”.

Hernández respondió a esta acusación a través de su cuenta de X. “FALSO. Pueblo hondureño, la acusación lanzada por la Presidenta Xiomara Castro es completamente falsa. No existe ningún plan de ingreso al país ni intento de ruptura del orden constitucional. Esta narrativa solo busca sembrar pánico, desviar la atención y generar caos, una práctica conocida de los líderes de LIBRE”, escribió el exmandatario. “Durante doce años han utilizado mi nombre para distraer, y en estos cuatro años este gobierno ha recurrido al odio y a la mentira como cortina de humo para ocultar su fracaso absoluto. Esa estrategia ya no funciona, el pueblo hondureño los rechazó de forma clara y categórica en las urnas”, añadió.

Hernández llamó al pueblo de Honduras a mantener “la mirada firme en el escrutinio especial esperando que el CNE declare el resultado oficial”.

Por otra parte, el exmandatario dijo que tenía información sobre un supuesto plan para atentar contra su vida y la de su familia. “Responsabilizo directamente a los líderes del gobierno actual y a la cúpula de LIBRE por cualquier atentado, persecución o riesgo que pueda sufrir mi familia o yo”, sostuvo en su publicación en la red social.

Hernández había sido condenado el año pasado a 45 años de prisión y a una multa de US$ 8 millones por un juez de Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Días antes de las elecciones de noviembre, Trump anunció que lo indultaría, lo que se concretó el 1 de diciembre.

El expresidente de Honduras salió de prisión, pero permanece en Estados Unidos. No está claro si volverá a su país, donde tiene una orden de captura pendiente, según le dijo a CNN el director de la Unidad Especializada contra Delitos de Corrupción hondureña, Luis Santos.

El 30 de noviembre se celebraron elecciones presidenciales en Honduras, pero el proceso para declarar un ganador se mantiene paralizado, a la espera de un escrutinio especial de actas con inconsistencias.

En medio de denuncias de fraude, varias protestas se desarrollan en las calles del país en estos días.

En tanto, el partido oficialista Libertad y Refundación (Libre) anunció que no reconoce los resultados preliminares, denunció una supuesta injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el proceso electoral y exigió un recuento voto por voto.

Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, también denunció fraude y reclama la revisión total de las actas incluidas en el escrutinio especial, un procedimiento que se realiza de forma separada.

Mientras, escrutinio general se reanudó el domingo con Nasry “Tito” Asfura, candidato del conservador Partido Nacional respaldado por Trump, al frente del conteo. Con el 99,8 % de las actas transmitidas, Asfura registra 1.305.033 votos (40,54 %), frente a los 1.261.849 sufragios (39,19 %) obtenidos por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, de acuerdo con la última actualización del Consejo Nacional Electoral (CNE). Se trata de una diferencia de poco más de 43.000 votos.

