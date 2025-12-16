La tasa de desempleo alcanzó en noviembre su máximo en cuatro años en EE.UU.

Por Alicia Wallace, CNN

El desempleo alcanzó su máximo en cuatro años, el 4,6 % en noviembre, y la economía creó 64.000 empleos, según mostraron nuevos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., este martes.

El total de empleos del mes pasado se produjo tras una pérdida de 105.000 puestos de trabajo en octubre. Los datos de ese mes se incluyeron en el informe de empleo del martes, después de que el cierre del Gobierno complicara la recopilación de datos.

La pérdida de empleos en octubre se debió en parte a las renuncias diferidas del Departamento de Eficiencia Gubernamental, implementadas a principios de este año, pero que entraron en vigor el 30 de septiembre.

Por primera vez en casi 80 años, no se publicó la tasa de desempleo de octubre debido a la falta de recopilación de datos durante el cierre del Gobierno.

Los economistas esperaban una ganancia neta de 40.000 empleos para noviembre y que la tasa de desempleo se mantuviera sin cambios respecto a la tasa de septiembre del 4,4 %, según FactSet.

Esta historia está en desarrollo y será actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.