Acusan a Nick Reiner de homicidio premeditado tras la muerte de sus padres, Rob y Michele

Published 1:45 pm

Por Elise Hammond, CNN

El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, anunció dos cargos penales, incluido homicidio premeditado, contra Nick Reiner, quien está acusado de matar a sus padres.

Los cargos conllevan una sentencia máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o la pena de muerte. Hochman dijo que aún no se ha tomado una decisión sobre si los fiscales buscarán la pena de muerte.

“También enfrenta una acusación especial de que él personalmente usó un arma peligrosa y mortal; en este caso, un cuchillo”, dijo Hochman.

Noticia en desarrollo

