La policía federal arresta a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, en su domicilio

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro fue detenido el sábado en su residencia en Brasilia, la capital del país, días antes de que comenzara a cumplir una sentencia de prisión por liderar un intento de golpe de Estado, según CNN Brasil, afiliada de CNN.

En un comunicado, la Policía Federal indicó que ejecutó una orden de arresto preventivo solicitada por la propia policía y autorizada por el Tribunal Supremo, según informó CNN Brasil.

Fuentes dijeron a CNN Brasil que una vigilia organizada por el hijo mayor de Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, frente al complejo de edificios residenciales donde vive el expresidente desencadenó el pedido de prisión preventiva.

Bolsonaro fue sentenciado a principios de este año a 27 años de prisión por conspirar para permanecer en el poder después de perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y ha estado bajo arresto domiciliario.

