Todas las selecciones que han derrotado a Argentina durante la sequía de victorias de México ante la albiceleste

La selección argentina Sub-20 derrotó este sábado por 2 a 0 a su similar de México por la Copa del Mundo Sub-20, extendiendo así su invicto sobre el seleccionado norteamericano, que no la puede derrotar en un partido oficial en esta categoría juvenil desde 1999.

Esta sequía en el historial también se refleja en la categoría mayor, en donde la última vez que el Tri derrotó a la albiceleste en un encuentro oficial fue en 2004.

Desde este último triunfo han pasado más de 20 años y, durante este tiempo, varios seleccionados han cosechado por lo menos un triunfo oficial ante la albiceleste.

Equipos que han derrotado a Argentina en la categoría mayor desde el 26 de junio de 2005:

Arabia Saudita (Copa del Mundo)

Brasil (Copa América, Eliminatorias y Copa Confederaciones)

Bolivia (Eliminatorias)

Chile (Eliminatorias)

Colombia (Copa América y Eliminatorias)

Croacia (Copa del Mundo)

Ecuador (Eliminatorias)

Francia (Copa del Mundo)

Paraguay (Eliminatorias)

Uruguay (Eliminatorias)

Venezuela (Eliminatorias)

Equipos que han derrotado a la selección argentina Sub-20 desde el 15 de abril de 1999:

Brasil (Sudamericano y Copa del Mundo)

Chile (Sudamericano)

Colombia (Sudamericano y Copa del Mundo)

Corea del Sur (Copa del Mundo)

Ecuador (Sudamericano)

Estados Unidos (Copa del Mundo)

Ghana (Copa del Mundo)

Inglaterra (Copa del Mundo)

Nigeria (Copa del Mundo)

Paraguay (Sudamericano)

Uruguay (Sudamericano)

Cabe resaltar que las selecciones sudamericanas, tanto en la categoría mayor como en la Sub-20, cuentan con un mayor número de encuentros ante la selección argentina por el hecho de compartir confederación.

En la categoría mayor, el Tri solo ha enfrentado a la albiceleste de forma oficial en cinco ocasiones desde su última victoria, mientras que por la Sub-20 han sido tres encuentros, todos con victorias argentinas.

