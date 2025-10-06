Illinois y Chicago demandan al Gobierno de Trump por el despliegue de la Guardia Nacional

Por Dakin Andone, CNN

El estado de Illinois y la ciudad de Chicago demandaron el lunes a la administración Trump por su decisión de desplegar efectivos de la Guardia Nacional, mientras la Casa Blanca ataca ciudades lideradas por los demócratas en medio de semanas de protestas contra la campaña de control inmigratorio del Gobierno federal.

“El despliegue de militares federalizados en Illinois por parte de los demandados es manifiestamente ilegal”, afirma la demanda. “Los demandantes solicitan a este tribunal que detenga la federalización ilegal, peligrosa e inconstitucional de los miembros de la Guardia Nacional de Estados Unidos, incluyendo tanto la Guardia Nacional de Illinois como la de Texas”.

La demanda se presenta dos días después de que la Casa Blanca anunciara que el presidente Donald Trump autorizó el envío de 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois a Chicago para “proteger a los agentes y activos federales”, retomando una estrategia que utilizó por primera vez contra las protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Los Ángeles y la ciudad de Washington.

La medida fue condenada por el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker. El domingo, tras conocerse que el Gobierno también planeaba enviar 400 miembros de la Guardia Nacional de Texas a Illinois y Oregon, entre otros lugares, Pritzker comparó la medida con una “invasión”.

La demanda solicita al tribunal que ordene al Gobierno que detenga la federalización o el despliegue de militares de la Guardia Nacional en Illinois, y que declare ilegal la federalización de tropas de la Guardia Nacional en general.

La demanda, presentada ante un Tribunal de Distrito de EE.UU. en Illinois, argumentó que los despliegues tienen motivaciones políticas, alegando que Trump tiene un largo historial de comentarios “amenazadores y despectivos” sobre Chicago y el estado de Illinois. El presidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se encuentran entre los acusados.

La demanda de Illinois surge tras una impugnación similar a la decisión del Gobierno de asignar tropas de la Guardia Nacional federalizadas a Portland, Oregon. Funcionarios de Oregon y California se opusieron, y una jueza federal designada por Trump bloqueó temporalmente el domingo el despliegue de la Guardia Nacional desde cualquier punto de EE.UU. a Portland.

