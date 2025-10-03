Trump da hasta el domingo para que Hamas acepte acuerdo sobre Gaza, y advirte que desatará un infierno si no lo hace

Por Kevin Liptak, CNN

El presidente Donald Trump ofreció este viernes un firme ultimátum a Hamas para que responda a su plan de paz sobre Gaza. Aseguró que si el grupo terrorista no acepta la propuesta antes de las 18:00, hora ET, del domingo, “se desatará un infierno como nunca antes se ha visto”.

Trump lleva desde el lunes esperando la respuesta de Hamas al plan de 20 puntos que presentó junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

Netanyahu afirmó durante su comparecencia conjunta que Israel aceptó el marco del acuerdo, que estipula el fin de la guerra, la liberación de rehenes y un plan de reurbanización para el devastado enclave.

Hasta el momento, Hamas no ha dado una respuesta definitiva. Trump, en su publicación de este viernes en redes sociales, parecía impaciente por obtener una respuesta. “Los detalles del documento son conocidos por todo el mundo ¡y es un gran logro para TODOS! De una forma u otra, tendremos PAZ en Medio Oriente”, escribió. “La violencia y el derramamiento de sangre cesarán. ¡LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA!”.

“Se debe llegar a un acuerdo con Hamas antes del domingo a las seis (6) p.m., hora de Washington”, continuó. “¡Todos los países han firmado! Si no se llega a este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un INFIERNO, como nadie ha visto antes, contra Hamas. HABRÁ PAZ EN MEDIO ORIENTE DE UNA FORMA U OTRA”.

Trump dijo que pedía a “todos los palestinos inocentes” que abandonaran las zonas de Gaza asediadas por Israel “para ir a lugares más seguros de Gaza”.

“Todos serán bien atendidos por aquellos que están esperando para ayudar”, escribió. “Afortunadamente para Hamas, ¡se les dará una última oportunidad!”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.