Trump firmó un decreto sobre TikTok, pero el acuerdo para que la app siga funcionando en EE.UU. no está completo

El presidente de EE.UU. Donald Trump firmó un decreto este jueves que allana el camino para la finalización de un acuerdo para vender los activos estadounidenses de TikTok a un consorcio de inversionistas mayoritariamente estadounidenses.

El decreto marca un paso procesal importante hacia la finalización de la venta de TikTok, pero el acuerdo aún no está completo. Aunque tanto funcionarios estadounidenses como chinos han señalado que están alineados con el marco del acuerdo, probablemente todavía requerirá aprobaciones regulatorias de ambos países. La lista completa de inversionistas que participan en el acuerdo aún no ha sido publicada.

Sin embargo, durante el evento de la firma, Trump dijo que el líder de China Xi Jinping había dado luz verde al acuerdo y expresó confianza en que se completaría.

“Tuve una muy buena conversación con el presidente Xi”, dijo Trump, refiriéndose a una llamada telefónica entre los dos líderes el viernes. “Y hablamos sobre TikTok y otras cosas, pero hablamos sobre TikTok y él dio el visto bueno” para el acuerdo.

Se esperaba que el decreto del jueves estableciera que el acuerdo constituye una desinversión calificada, como lo requiere la ley de prohibición o venta que fue aprobada con un fuerte consenso bipartidista el año pasado. La ley estadounidense, que entró en vigor en enero, prohíbe la aplicación a menos que la empresa matriz ByteDance desinvierta aproximadamente el 80 % de sus activos estadounidenses a inversionistas no chinos. Trump ha retrasado repetidamente la aplicación de la ley.

También se espera que el presidente extienda la pausa en la aplicación de la ley por otros 120 días para que se puedan completar el papeleo y las aprobaciones regulatorias del acuerdo, dijo el lunes un alto funcionario de la Casa Blanca. Trump recientemente extendió la pausa hasta el 16 de diciembre, lo que significa que, si el acuerdo se completa, es probable que los activos de TikTok no se transfieran formalmente hasta el próximo año.

También se espera que ByteDance firme un acuerdo que establezca el marco del acuerdo con uno o más de los nuevos inversionistas esta semana.

Según la Casa Blanca, el acuerdo entregará el control de las operaciones estadounidenses de TikTok, junto con una copia del algoritmo, a la nueva empresa conjunta con sede en Estados Unidos. Ese grupo de propietarios tendrá mayoría de inversionistas estadounidenses —posiblemente incluyendo la firma de capital privado Silver Lake y Fox Corp. de Lachlan Murdoch— y será dirigido por una junta directiva mayoritariamente estadounidense. Se espera que ByteDance retenga una participación no mayor al 20 %.

Oracle supervisará el algoritmo de la aplicación, así como los temas de datos y privacidad, según la Casa Blanca.

La nueva empresa conjunta con sede en EE.UU. estará valorada en unos US$ 14.000 millones, según declaró el vicepresidente J. D. Vance durante la firma del decreto el jueves. El valor de los activos estadounidenses de TikTok se había estimado previamente entre US$ 20.000 y US$ 100.000 millones, dependiendo de si el acuerdo incluía el acceso al algoritmo de la aplicación.

“Seguiremos trabajando en ello, pero este acuerdo realmente significa que los estadounidenses podrán usar TikTok, pero con más confianza que antes, porque sus datos estarán seguros y no se usarán como arma de propaganda contra nuestros conciudadanos”, dijo Vance, quien había sido encargado de liderar las negociaciones del acuerdo.

Quedan importantes interrogantes sobre el acuerdo, incluyendo si requerirá que los usuarios estadounidenses descarguen una aplicación separada de TikTok en Estados Unidos después de que se complete el acuerdo. Y aunque el acuerdo preservará el acceso a la plataforma para sus 170 millones de usuarios estadounidenses, algunos ya han comenzado a expresar preocupaciones sobre el algoritmo de TikTok —que determina lo que los usuarios ven en la plataforma— siendo controlado por un grupo de inversionistas que incluye al menos a algunos aliados de Trump.

Aunque Trump dijo el jueves que le encantaría que el algoritmo de TikTok fuera “100% MAGA”, tanto él como Vance intentaron disipar las preocupaciones de que la nueva propiedad de la aplicación promoviera cierta perspectiva sobre la plataforma.

“Si pudiera hacerlo 100 % MAGA, lo haría, pero no va a funcionar así”, dijo Trump. “Todos recibirán un trato justo, todos los grupos, todas las filosofías”.

“Queremos que la empresa tome decisiones sobre el contenido basándose en sus propios intereses y en los intereses de los usuarios, y eso es lo que creemos que ocurrirá”, agregó Vance.

Se espera que el acuerdo siente las bases para la primera reunión presencial entre Trump y el presidente de China, Xi Jinping, desde que Trump regresó al cargo. Los líderes discutieron el acuerdo de TikTok en una llamada el viernes y se espera que se reúnan el próximo mes en la Cumbre de APEC en Corea del Sur.

