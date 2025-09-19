Trump impondrá una tarifa de US$ 100.000 en visas H-1B en nueva acción migratoria
Por Alejandra Jaramillo, CNN
Se espera que el presidente Donald Trump firme un decreto el viernes que impondría una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, un esfuerzo para frenar el uso excesivo del programa, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.
El decreto afirma que “el abuso de la vía H-1B ha desplazado a trabajadores estadounidenses” y restringirá la entrada bajo el programa a menos que se realice el pago, dijo el funcionario.
La medida marca el último de una serie de esfuerzos de la administración para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y podría afectar significativamente a las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores H-1B.
