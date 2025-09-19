Skip to Content
CNN - Spanish

Trump impondrá una tarifa de US$ 100.000 en visas H-1B en nueva acción migratoria

By
Published 1:21 pm

Por Alejandra Jaramillo, CNN

Se espera que el presidente Donald Trump firme un decreto el viernes que impondría una tarifa de solicitud de US$ 100.000 para las visas H-1B, un esfuerzo para frenar el uso excesivo del programa, dijo un funcionario de la Casa Blanca a CNN.

El decreto afirma que “el abuso de la vía H-1B ha desplazado a trabajadores estadounidenses” y restringirá la entrada bajo el programa a menos que se realice el pago, dijo el funcionario.

La medida marca el último de una serie de esfuerzos de la administración para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y podría afectar significativamente a las industrias que dependen en gran medida de los trabajadores H-1B.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Noticia en desarrollo

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content