El Gobierno de Trump planea deportar a Kilmar Ábrego García a Eswatini

Por Kaanita Iyer y Priscilla Alvarez, CNN

El Gobierno de Trump informó a Kilmar Ábrego García este viernes que ahora planea deportarlo a la pequeña nación africana de Eswatini, mientras él continúa luchando contra los intentos de volver a deportarlo.

En un correo electrónico dirigido al residente de Maryland, obtenido por CNN, un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dijo que, dadas las preocupaciones de Ábrego García sobre ser deportado a varios otros países, ahora buscan expulsarlo a Eswatini. El Departamento de Seguridad Nacional había notificado previamente a Ábrego García sobre los planes para deportarlo a Uganda, pero él se opuso a la remoción, alegando temores de ser perseguido o torturado.

“Esa afirmación de temor es difícil de tomar en serio, especialmente dado que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme persecución o tortura en al menos 22 países diferentes”, decía el correo electrónico, el cual enumeraba los países, incluido su país de origen, El Salvador, donde pasó semanas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) a principios de este año después de ser deportado por error.

“No obstante, por la presente le notificamos que su nuevo país de remoción es Eswatini, África”, agregaba el correo electrónico.

Un funcionario del ICE confirmó que Ábrego García será deportado a Eswatini, diciendo a CNN: “Es cierto: un juez de inmigración ordenó su remoción y el ICE cumplirá con esa orden”.

Ábrego García se encuentra actualmente bajo custodia del ICE después de ser traído de regreso a Estados Unidos para enfrentar cargos de tráfico de personas, pero el Gobierno de Trump está tratando de deportarlo rápidamente de nuevo, incluso antes de que concluya el juicio.

La semana pasada, la jueza federal que supervisa el caso de Ábrego García dictaminó que no puede ser deportado hasta al menos principios de octubre, después de que se espera que funcionarios del Gobierno de Trump testifiquen sobre los esfuerzos para volver a deportarlo.

Ábrego García ha dicho que prefiere ser enviado a Costa Rica, un país que ha dicho que estaría dispuesto a darle algún tipo de estatus legal si lo envían allí.

El Gobierno previamente ofreció eventualmente deportar a Ábrego García a Costa Rica a cambio de una declaración de culpabilidad, dijeron sus abogados al juez que supervisa su caso de tráfico de personas el mes pasado. Sin embargo, Ábrego García no aceptó la oferta, según una fuente familiarizada con su caso.

Eswatini, anteriormente conocido como Swazilandia, se encuentra en el sureste de África y tiene aproximadamente el tamaño de Nueva Jersey. Gobernado por un monarca con poder absoluto, Eswatini es uno de los cuatro países africanos que han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Trump para recibir deportados extranjeros, junto con Rwanda, Sudán del Sur y Uganda.

Ábrego García también está buscando por separado renovar su solicitud de asilo, un proceso que se desarrollará ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Devan Cole de CNN contribuyó a este informe.