NBA investigará informe sobre acuerdo de patrocinio prohibido de los Clippers con el bicampeón Kawhi Leonard

La NBA anunció que investigará a los Clippers de Los Ángeles tras un informe del presentador de podcast y periodista Pablo Torre, quien acusó al equipo de orquestar un acuerdo de patrocinio engañoso para fichar al entonces agente libre y estrella Kawhi Leonard, eludiendo el tope salarial de la liga.

En un episodio de “Pablo Torre Finds Out” publicado este miércoles, Torre afirmó haber tenido acceso a más de 3.000 páginas de documentos internos y haber hablado con varias fuentes anónimas. De acuerdo con Torre, esos documentos y fuentes anónimas describen un supuesto plan en 2022 para pagarle a Leonard US$ 28 millones en cuatro años, evitando así las restricciones salariales de la NBA.

“Estamos al tanto de la noticia publicada esta mañana en los medios de comunicación sobre los LA Clippers y hemos iniciado una investigación”, declaró el portavoz de la NBA, Mike Bass, a CNN Sports.

El episodio incluyó un testimonio de audio de un supuesto exempleado de una empresa ya desaparecida llamada Aspiration Partners, Inc., que habría adelantado el dinero para pagarle al All-Star sin que la liga lo supiera.

“No es que yo haya descubierto el acuerdo, sino que me lo contaron”, dijo en el podcast la persona anónima, identificada como exempleado del departamento financiero de Aspiration.

“‘Ah, por cierto, también tenemos un acuerdo de marketing con Kawhi Leonard, por US$ 28 millones, un patrocinio de marketing orgánico con Kawhi’”, relató la persona sobre cómo le informaron del arreglo en el que Leonard no tendría que hacer nada a cambio del dinero. “(Me dijeron) que si tenía alguna pregunta al respecto, básicamente no (preguntara), porque era para ‘eludir el tope salarial. LOL’”, dijo la persona.

Torre afirmó que el dueño del equipo, Steve Ballmer, invirtió US$ 50 millones en Aspiration en 2021, aunque no está claro cuál es la conexión directa entre Ballmer y el supuesto acuerdo con Leonard.

CNN ha contactado a Ballmer, Leonard y los Clippers.

El equipo emitió un comunicado a The Athletic, que presenta “Pablo Torre Finds Out”, que dice: “Ni el Sr. Ballmer ni los Clippers eludieron el límite salarial ni incurrieron en ninguna conducta indebida relacionada con Aspiration. Cualquier afirmación contraria es demostrablemente falsa: El equipo terminó su relación con Aspiration hace años, durante la temporada 2022-23, cuando Aspiration incumplió sus obligaciones”.

“Ni los Clippers ni el Sr. Ballmer tenían conocimiento de ninguna actividad indebida por parte de Aspiration o su cofundador hasta después de que el Gobierno iniciara su investigación. El equipo y el Sr. Ballmer están dispuestos a ayudar a las autoridades en todo lo que puedan”, agregó.

Aspiration, descrita como una “empresa de tecnología financiera y servicios de sostenibilidad”, se declaró en bancarrota en marzo. Torre mostró en el podcast un documento obtenido que enumera a KL2 Aspire LLC, una empresa supuestamente propiedad de Leonard, como acreedora de un monto de US$ 7 millones.

El mes pasado, el cofundador de Aspiration Partners, Inc., aceptó declararse culpable de defraudar a inversionistas y prestamistas, lo que resultó en más de US$ 248 millones en pérdidas, según el Departamento de Justicia de EE.UU.

Leonard se unió originalmente a los Clippers en 2019. Posteriormente, firmó extensiones con el equipo en 2021 por un contrato de cuatro años y US$ 176 millones, y nuevamente en 2024.

Según el convenio colectivo de la NBA de 2023, un equipo que se demuestre que eludió el tope salarial puede recibir sanciones, incluyendo una multa de hasta US $ 7,5 millones, la anulación de contratos y la pérdida de futuras selecciones en el draft.

