Este mecánico de aviones usa las redes sociales para hacer que volar sea menos aterrador

“Si he traído un poco de risa o consuelo a alguien en los últimos años, eso me hace sentir muy bien con lo que he estado haciendo”.

“Pero me di cuenta de que la mayoría de la gente no sabe tanto de aviones como yo”, explicó. “Así que pensé: ¿por qué no hacer ambas cosas? Es una situación en la que todos ganan”.

“Tolkien siempre ha sido una historia que me reconforta”, dice. “Curiosamente, a mi esposa no le gustó “El Señor de los Anillos”; le parecía aburrido. Así que fue algo que no me recordó a ella. Me sentí como en un lugar seguro, lejos de todo”.

El avión no puede detenerse. No hay ningún lado de la nube donde puedas parar a revisar algo. Me hace sentir que lo que hago a diario es importante, porque lo es.

“Algo que he aprendido en mi página es que no se habla mucho de los mecánicos de aviones; generalmente trabajamos entre bastidores, así que me alegra mostrar un poco de claridad sobre lo que hacemos”, le dijo a CNN.

