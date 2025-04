“Quiero recuperar mi piel”: por qué estas personas están eliminando sus tatuajes

Después de que se topó con un video de YouTube sobre tatuajes de pecas cosméticas, pensó que podría recuperar sus pecas. “Pero me salió muy mal”, dijo, explicando que los resultados no se sentían naturales. “Podías notar que estaban dibujadas”. No satisfecha con el resultado, las cubría con maquillaje, pero aún así aparecían.

“De pequeña, tenía el rostro lleno de pecas. De hecho me apodaban ‘Pecas’”, dijo Z en una entrevista telefónica. “Luego me puse bastante mal, y básicamente mis pecas y todos mis lunares se desvanecieron. Así que, cuando me recuperé, me sentí muy rara con mi cara, porque la sentía muy vacía”.

Goergen cobra entre US$ 100 y US$ 450 por sesión, mientras que Removery, una cadena nacional, indica entre US$ 100 y US$ 615 en su sitio web. Es difícil predecir cuántas sesiones serán necesarias para alcanzar los resultados deseados por un cliente, ya sea atenuar un tatuaje para cubrirlo o eliminarlo completamente, observó Goergen, “porque todos son diferentes”.

“Cada vez que me hacía uno, sentía algún remordimiento. Duraba una semana o dos, y luego estaba feliz de haberlo hecho”, dijo. Pero esta vez, el sentimiento no desapareció. “Lo tuve durante quizás un mes, y me asusté mucho; me entró el pánico. No podía explicar por qué. Simplemente no lo quería, así que en ese momento me dije a mí mismo que me iba a deshacer de él”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.