Fuerte sismo de magnitud 7.7 sacude Myanmar

Otro residente de Chiang Mai, la ciudad norteña de Tailandia, que también prefirió no ser identificado, dijo: “Lo sentí durante unos diez segundos en mi habitación y luego me di cuenta de que no podía quedarme dentro. Así que salí corriendo a la calle”.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.