China respalda a Panamá tras las declaraciones de Trump sobre el control del canal

“Hemos observado que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha emitido una declaración abierta al respecto. Subrayó que cada metro cuadrado del canal de Panamá y su área adyacente pertenece a Panamá y que la soberanía e independencia del país no son negociables. Añadió que las tarifas no son un capricho y que el canal no tiene control, directo o indirecto, de ningún poder”, aseguró Mao Ning.

