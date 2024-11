Trump elige al doctor y personalidad de televisión Mehmet Oz para dirigir los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid

Oz también ha sostenido otras opiniones que no están en línea con la ortodoxia republicana tradicional. Como médico, por ejemplo, Oz abogó por que todos en Estados Unidos tengan seguro, una opinión compartida por los progresistas, incluido el senador de Vermont Bernie Sanders, quien ha impulsado durante mucho tiempo un Medicare para todos. Oz ha dicho que el Gobierno debería proporcionar cobertura de salud a los estadounidenses que no pueden pagarla. “Debería ser obligatorio que todos en Estados Unidos tengan cobertura de salud. Si no puedes pagarla, tenemos que dártela”, dijo Oz a The Seattle Times en 2009.

