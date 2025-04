Vargas Llosa y su compromiso con la libertad. Un repaso por cuatro de sus novelas más importantes

Toda esas ficciones del escritor peruano representan apenas una parte de la obra de un intelectual que no le rehuyó al debate y opinó con la misma libertad que profesaba en todas las tribunas que tuvo a disposición. Pero en las novelas siempre encontró el terreno para hablar con mayor amplitud de la libertad. Esa defensa a ultranza de la creación como el espacio para ajustar cuentas con la realidad quedó resumida en el discurso que concedió en ocasión de la entrega del Premio Nobel en diciembre de 2010. “Quienes dudan de que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntense por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba, la temen tanto que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros, lo sediciosas que se vuelven las ficciones cuando el lector coteja la libertad que las hace posibles y que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores, al inventar historias, propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de quienes quisieran hacerle creer que, entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor”.

