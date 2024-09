La mejor pizza del mundo en 2024 no está en Nápoles, ni siquiera en Italia. Descubre dónde se encuentra

Una Pizza Napoletana debería atraer a los aficionados al “slow food”. Solo hornea tres pizzas a la vez en sus hornos de leña. La ubicación actual en 175 Orchard Street, justo al lado de Houston Street, es en realidad la sexta iteración del restaurante y ha estado abierta desde marzo de 2022. Para las personas que prefieren los postres a la pizza caliente, los premios 50 Top Pizza también elogiaron el helado casero y los sorbetes de temporada de Una. En cuanto al reconocimiento, Mangieri dijo: “Es apreciado, pero al final no es por lo que comencé y no es por lo que continúo haciendo cada bola de masa que servimos en Una después de todos estos años. Nos impulsa a entrar al restaurante todos los días y dar más amor y enfoque, y no dar nada por sentado”. ¿Y qué disfruta comer este maestro pizzero? “Pasta, y la como en casi todas las comidas. O la cocina mexicana de mi prometida”. Si esperas pasar por Una para comer una pizza, tendrás que esperar hasta el 4 de octubre. Mangieri y su equipo cerraron el lugar mientras viajan por Italia. El ranking En 2024, estas son las mejores pizzerías del mundo, según los premios 50 Top Pizza: Una Pizza Napoletana (Nueva York, EE.UU.) (empate) Diego Vitagliano Pizzeria (Nápoles, Italia) (empate) I Masanielli – Francesco Martucci (Caserta, Italia) The Pizza Bar on 38th (Tokio, Japón) Confine (Milán, Italia) Napoli on the Road (Londres, Inglaterra) Tony’s Pizza Napoletana (San Francisco, EE.UU.) I Tigli (San Bonifacio, Italia) Sartoria Panatieri (Barcelona, España) 50 Kalò (Nápoles, Italia) Seu Pizza Illuminati (Roma, Italia)

Añadiendo a sus derechos de presumir, los neoyorquinos encontraron otras tres pizzerías en la lista de 2024, que incluyó un total de 101 restaurantes (a pesar del “50” en el nombre de los premios). Las otras pizzerías de Nueva York que entraron en la clasificación son Ribalta en el No. 19, Don Antonio en el No. 30 y L’industrie Pizzeria en el No. 80.

