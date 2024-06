La extrema derecha avanza en las elecciones al Parlamento Europeo, pero el centro sigue en pie

Aunque el auge de la extrema derecha puede complicar aún más el intento de unidad de Bruselas, los propios partidos de extrema derecha siguen relativamente divididos. La AfD no tiene techo político: se desmarcó del partido ultraderechista Identidad y Democracia (ID) después de que su principal candidato europeo, Maximilian Krah, dijera que no consideraba criminales a todos los miembros del grupo nazi de las SS. Otros partidos de extrema derecha forman parte del grupo de los No Alineados (NI), que obtendría 45 escaños.

