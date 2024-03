Cientos de estadounidenses viven en Haití en medio de la violencia. Una pareja de Indiana está tratando desesperadamente de evacuar a dos adolescentes que adoptaron

André Boyer comienza y termina su día en la clínica de Friends of The Children of Haiti en Jacmel, a unas cuatro horas fuera de Puerto Príncipe, donde ha estado durmiendo por la noche y trabajando durante el día para atender a pacientes que necesitan desesperadamente asistencia médica. Supervisa las Clínicas de Salud Vital y el Cuidado Urgente Semanal de la organización, que proporcionan medicamentos gratuitos a las personas de Haití, desde bebés hasta ancianos.

Friends of The Children of Haiti fue fundada por una pareja estadounidense en 1992 y a menudo ha tenido que operar en condiciones desafiantes. Pero en los últimos meses, la situación ha empeorado gravemente y la organización se ha quedado completamente sin al menos un medicamento crítico, dijo el grupo.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.