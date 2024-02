Paul Pogba dice que apelará la sanción por dopaje tras dar positivo por sustancia prohibida

“Como atleta profesional, nunca haría nada para aumentar mi rendimiento mediante el uso de sustancias prohibidas y nunca he faltado el respeto ni he engañado a mis compañeros atletas y seguidores de ninguno de los equipos con los que he jugado o a favor o en contra”, agregó.

“Estoy triste, conmocionado y desconsolado porque me han quitado todo lo que he construido en mi carrera como jugador profesional. Cuando esté libre de restricciones legales, la historia completa quedará clara, pero nunca he tomado, consciente o deliberadamente, ningún suplemento que viole las normas antidopaje”, afirmó.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.