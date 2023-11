ANÁLISIS | Cómo Robert F. Kennedy Jr. podría cambiar el resultado de las elecciones de 2024

Ahora bien, no es probable que ninguno de estos candidatos de partidos no mayoritarios gane. Pero eso no es lo importante cuando hablamos de ellos.

No sabemos dónde terminará Kennedy, obviamente. Sin embargo, sus números en los estados indecisos deberían estar llamando la atención. Según las encuestas de The New York Times y el Siena College, Kennedy estaba entre el 25% y el 25% en los seis estados más ajustados en los que Biden ganó sobre Trump en 2020: Georgia, Arizona, Wisconsin, Pensilvania, Nevada y Michigan.

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.