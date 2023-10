Decana jubilada de una universidad en Vermont murió a tiros en un sendero cercano al campus. Ahora la Policía busca a su asesino

Powers fue coautor del libro “Flags of Our Fathers” (Banderas de nuestros padres), un best seller del New York Times sobre los hombres que participaron en la famosa izada de bandera durante la batalla de Iwo Jima en 1945. También ganó un premio Pulitzer en 1973.

