Nueva variante K de la influenza se propaga en EE.UU, vacuna ofrece protección parcial

Médicos advierten sobre la llamada nueva variante K de la “súper gripe”, una mutación de la influenza tipo A (H3N2) que se está propagando por todo el país, incluido el norte de Texas. El principal problema, según especialistas, es que la vacuna actual no fue diseñada específicamente para esta variante, por lo que solo brinda protección parcial.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vacuna contra la influenza de esta temporada fue desarrollada para combatir dos tipos de influenza A y la influenza B. Sin embargo, la cepa H3N2 ha desarrollado la variante K, lo que ha reducido la efectividad total de la vacuna frente a esta mutación.

El doctor Joseph Chang, médico principal del hospital Parkland Health en Dallas, explicó que la nueva variante puede considerarse como una “prima” de la H3N2, lo que significa que la vacuna aún ayuda, pero no protege al cien por ciento.

Cifras médicas indican que esta variante representa alrededor del 85% de los casos de influenza a nivel nacional. No obstante, el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Dallas informó que la actividad de la gripe en la región se mantiene relativamente baja en comparación con otras zonas del país, aunque en las últimas dos semanas se ha registrado un aumento en la circulación del virus H3N2. Actualmente, no hay información confirmada a nivel local sobre variantes específicas.

Los síntomas de la variante K, detectada por primera vez en agosto, son similares a los de la gripe común e incluyen tos, secreción nasal, dolor de cabeza y, en algunos casos, vómitos y diarrea. Sin embargo, debido a la protección limitada de la vacuna, los síntomas podrían presentarse con mayor severidad en algunas personas.

A pesar de esto, los médicos continúan recomendando la vacunación contra la influenza, junto con buenos hábitos de higiene, como el lavado frecuente de manos, para reducir el riesgo de contagio y complicaciones.