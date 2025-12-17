Miércoles cálido y ventoso, con tiempo fresco y húmedo en camino

Comenzamos la mañana con cielos nublados y niebla, con un despeje rápido. Está vigente una Alerta por Niebla Densa hasta las 10 a.m. para las costas de Santa Bárbara y Ventura; maneje con precaución.

Será un día ventoso para la mayoría de las zonas, con ráfagas de viento del norte. Gran parte del área permanece bajo una Alerta por Vientos hasta la noche del jueves. Asegure objetos sueltos y muebles de patio.

Para esta tarde, se espera sol y temperaturas más cálidas de lo normal, con máximas entre los 70 y 80 grados.

Jueves será el último día con temperaturas elevadas. Las máximas volverán a alcanzar los 70 y 80 grados, con vientos ligeros y baja humedad. Será un día agradable para salir y quizá visitar la playa. Las condiciones marinas estarán tranquilas y los cielos deberían despejarse para el mediodía. ¡A disfrutar!

El enfriamiento comienza el viernes y se extiende durante el fin de semana. Hacia la semana de Navidad, se perfila un patrón más fresco y lluvioso. Aún se están ajustando los tiempos y los acumulados de lluvia, pero parece tratarse de un sistema amplio. Manténgase atento a las actualizaciones.