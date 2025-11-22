Skip to Content
High School Sports

Friday Football Focus Week 13: CIF Semifinals

Ram Tough! Cate advances to CIF-SS 8-man D2 final
Published 12:20 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

Segment 1: Templeton 41, North 0; Arroyo Grande 24, Tulare Union 21; Ventura 28, Agoura 14

https://www.youtube.com/watch?v=9NBw1_vQPlA

Segment 2: Pacifica 42, Chino Hills 24; Santa Paula 17, Bellflower 14

https://www.youtube.com/watch?v=nMD9usKdAUw

Segment 3: Cate 46, Calvary Baptist 14

https://www.youtube.com/watch?v=B6cIQGGaG_0

CIF-Southern Section Semifinal Results and Schedule

Division 3: Pacifica 42, Chino Hills 24 (Pacifica at Palos Verdes in final)

Division 4: La Habra 20, Oaks Christian 7

Division 6: Ventura 28, Agoura 14 (Ventura at St. Pius/St. Matthias in final)

Division 12: Santa Paula 17, Bellflower 14; Grace 49, Coachella Valley 42 (SP vs Grace at Moorpark JC in final)

8-Man Division 2: Cate 46, Calvary Baptist 14 (Lancaster Baptist at Cate in final)

CIF-Central Section Semifinal Results and Schedule

Division 2: Arroyo Grande 24, Tulare Union 21 (AG at Bakersfield in final)

Division 4: Templeton 41, North(Bakersfield) 0 (Immanuel at Templeton in final)

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12.

