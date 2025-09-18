Cabrillo races past Taft in football, Prep roundup
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -
High School Football:
Cabrillo 62, Taft 7
Girls Flag Football:
Dos Pueblos 43, Santa Barbara 6
San Marcos 40, Pacifica 0
Ventura 40, Rio Mesa 13
Oxnard 41, Buena 12
Girls Volleyball:
Santa Barbara 3, Dos Pueblos 0
San Marcos 3, Pacifica 0
Bishop Diego 3, St. Bonaventure 2
Laguna Blanca 3, Thacher 0
Cate 3, Villanova Prep 0
Boys Water Polo:
South Coast Tournament Day 1
Campolindo 12, Dos Pueblos 6
The Bishop's 12, San Marcos 7
Girls Golf:
Dos Pueblos 230, San Marcos 257
