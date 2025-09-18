Skip to Content
Cabrillo races past Taft in football, Prep roundup

Dons sweep DP
By
Published 11:47 pm

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) -

High School Football:

Cabrillo 62, Taft 7

https://www.youtube.com/watch?v=bb-jGdVqTBA

Girls Flag Football:

Dos Pueblos 43, Santa Barbara 6

San Marcos 40, Pacifica 0

Ventura 40, Rio Mesa 13

Oxnard 41, Buena 12

Girls Volleyball:

Santa Barbara 3, Dos Pueblos 0

https://www.youtube.com/watch?v=yqWlvlDE694

San Marcos 3, Pacifica 0

Bishop Diego 3, St. Bonaventure 2

Laguna Blanca 3, Thacher 0

Cate 3, Villanova Prep 0

Boys Water Polo:

South Coast Tournament Day 1

Campolindo 12, Dos Pueblos 6

The Bishop's 12, San Marcos 7

Girls Golf:

Dos Pueblos 230, San Marcos 257

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12.

