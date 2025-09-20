Friday Football Focus Week 4 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT).-
Segment 1: Santa Barbara 60, San Marcos 0; Santa Ynez 23, Nipomo 7; Arroyo Grande 64,Righetti 35; Justin Garza 27, Lompoc 24; Cabrillo 62, Taft 7
Segment 2: Bishop Diego 28, Etiwanda 14
(John Michael Flint makes great catch in win vs Etiwanda. Entenza Design).
St. Joseph 35, Centennial 7; Ventura 49, Dos Pueblos 7
Segment 3: Fillmore 42, Carpinteria 6; Rio Mesa 41, Oxnard 12
Segment 4: Simi Valley 48, Thousand Oaks 28
More results:
Paso Robles 49, Atascadero 14
San Luis Obispo 49, Morro Bay 35
Agoura 52, Buena 7
Oak Hills 16, St. Bonaventure 14
Nordhoff 48, Beverly Hills 3
Santa Paula 34, Narbonne 8
Duarte 26, Santa Clara 6
Royal 37, Del Sol 0
Moorpark 24, Pueblo Central (Colorado) 0
Serra 19, Oaks Christian 10
Westlake 41, Venice 6
Calabasas 49, Birmingham 28
Crespi 38, Oak Park 28
Brentwood School 47, Grace 7