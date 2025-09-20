Skip to Content
Friday Football Focus

Friday Football Focus Week 4 Highlights

D6E_8404
Entenza Design
Cade Mault scores early touchdown on 4th and five
By
Updated
today at 12:27 am
Published 12:24 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT).-

Segment 1: Santa Barbara 60, San Marcos 0; Santa Ynez 23, Nipomo 7; Arroyo Grande 64,Righetti 35; Justin Garza 27, Lompoc 24; Cabrillo 62, Taft 7

https://www.youtube.com/watch?v=WMeYbfBji7U

Segment 2: Bishop Diego 28, Etiwanda 14

(John Michael Flint makes great catch in win vs Etiwanda. Entenza Design).

St. Joseph 35, Centennial 7; Ventura 49, Dos Pueblos 7

https://www.youtube.com/watch?v=Uel0FUHncBE

Segment 3: Fillmore 42, Carpinteria 6; Rio Mesa 41, Oxnard 12

https://www.youtube.com/watch?v=3Vifo53CNBw

Segment 4: Simi Valley 48, Thousand Oaks 28

https://www.youtube.com/watch?v=gNqOPonFZ3A

More results:

Paso Robles 49, Atascadero 14

San Luis Obispo 49, Morro Bay 35

Agoura 52, Buena 7

Oak Hills 16, St. Bonaventure 14

Nordhoff 48, Beverly Hills 3

Santa Paula 34, Narbonne 8

Duarte 26, Santa Clara 6

Royal 37, Del Sol 0

Moorpark 24, Pueblo Central (Colorado) 0

Serra 19, Oaks Christian 10

Westlake 41, Venice 6

Calabasas 49, Birmingham 28

Crespi 38, Oak Park 28

Brentwood School 47, Grace 7

Article Topic Follows: Friday Football Focus
high school football
KEYT
san luis obispo county
Santa Barbara

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

