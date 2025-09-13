Skip to Content
Friday Football Focus

Friday Football Focus: Week 3 Highlights

Dons can't corral Musketeers
By
Published 12:13 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -

Segment 1: Moorpark 24, Santa Barbara 14; San Luis Obispo 22, Nipomo 16; Mission Prep 24, Santa Ynez 7; Buena 47, San Marcos 41 (overtime).

https://www.youtube.com/watch?v=JqATW_RP0ao

Segment 2: Dos Pueblos 56, Del Sol 0; St. Joseph 42, Eastlake 0

https://www.youtube.com/watch?v=fQfmhS62Z_8

Segment 3: San Gabriel 32, Carpinteria 7; Pacifica 56, Rio Mesa 6

https://www.youtube.com/watch?v=ntVEcKc7c_s

Segment 4: Ventura 38, Camarillo 21

https://www.youtube.com/watch?v=5JJH39_VTJI

More Scores:

Paso Robles 35, Righetti 24

Twelve Bridges 42, Arroyo Grande 41

McLane 70, Santa Maria 3

Nordhoff 47, Desert Chapel 13

Central Catholic 15, St. Bonaventure 14

Fillmore 54, Grace 40

Saugus 46, Hueneme 0

Westlake 45, Channel Islands 7

Agoura 41, Calabasas 17

St. Pius X-St. Matthias 46, Newbury Park 41

Thousand Oaks 49, West Ranch 15

Santa Margarita 44, Oaks Christian 14

Simi Valley 56, Cathedral 54

Oak Park 28, Peninsula 6

Harvard-Westlake 52, Royal 16

Hollywood 42, Santa Clara 8

Article Topic Follows: Friday Football Focus
friday football focus
high school football
KEYT
san luis obispo county
Santa Barbara

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

