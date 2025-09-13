Friday Football Focus: Week 3 Highlights
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT). -
Segment 1: Moorpark 24, Santa Barbara 14; San Luis Obispo 22, Nipomo 16; Mission Prep 24, Santa Ynez 7; Buena 47, San Marcos 41 (overtime).
Segment 2: Dos Pueblos 56, Del Sol 0; St. Joseph 42, Eastlake 0
Segment 3: San Gabriel 32, Carpinteria 7; Pacifica 56, Rio Mesa 6
Segment 4: Ventura 38, Camarillo 21
More Scores:
Paso Robles 35, Righetti 24
Twelve Bridges 42, Arroyo Grande 41
McLane 70, Santa Maria 3
Nordhoff 47, Desert Chapel 13
Central Catholic 15, St. Bonaventure 14
Fillmore 54, Grace 40
Saugus 46, Hueneme 0
Westlake 45, Channel Islands 7
Agoura 41, Calabasas 17
St. Pius X-St. Matthias 46, Newbury Park 41
Thousand Oaks 49, West Ranch 15
Santa Margarita 44, Oaks Christian 14
Simi Valley 56, Cathedral 54
Oak Park 28, Peninsula 6
Harvard-Westlake 52, Royal 16
Hollywood 42, Santa Clara 8