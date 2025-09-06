Skip to Content
Friday Football Focus

FFF Scores Week 2

By
Published 12:28 am

SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) - High school football scores.

Santa Barbara 44, Dos Pueblos 7

Santa Ynez 41, San Marcos 14

Bishop Diego 34, Mater Academy 6 (Las Vegas)

Arroyo Grande 42, San Luis Obispo 28

Nipomo 42, Pioneer Valley 13

Lompoc 32, Righetti 21

Pacifica 56, Newbury Park 35

Inglewood 18, St. Bonaventure 16

Ventura 35, Rio Mesa 6

Carpinteria 52, Santa Clara 7

Fillmore 41, Buena 17

Santa Paula 42, Del Sol 0

Hueneme 25, Channel Islands 0

Bellflower 35, Oxnard 7

Nordhoff 76, Eastside 20

Thousand Oaks 20, Agoura 19

Westlake 31, Chatsworth 0

Moorpark 38, Birmingham 13

Oaks Christian 35, Liberty 28

Saugus 30, Camarillo 27

Grace 31, El Camino 29

Brentwood School 48, Oak Park 28

Wasco 55, Morro Bay 16

Roosevelt 26, Atascadero 14

Madera 42, Paso Robles 28

St. Joseph 31, Hanford 6

Kern Valley 21, Mission Prep 7

Del Oro 44, Santa Maria 3

Article Topic Follows: Friday Football Focus
friday football focus
KEYT
Santa Barbara

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

Mike Klan

Mike Klan is the sports director for News Channel 3-12. To learn more about Mike, click here.

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.

Skip to content