FFF Scores Week 2
SANTA BARBARA, Calif. (KEYT) - High school football scores.
Santa Barbara 44, Dos Pueblos 7
Santa Ynez 41, San Marcos 14
Bishop Diego 34, Mater Academy 6 (Las Vegas)
Arroyo Grande 42, San Luis Obispo 28
Nipomo 42, Pioneer Valley 13
Lompoc 32, Righetti 21
Pacifica 56, Newbury Park 35
Inglewood 18, St. Bonaventure 16
Ventura 35, Rio Mesa 6
Carpinteria 52, Santa Clara 7
Fillmore 41, Buena 17
Santa Paula 42, Del Sol 0
Hueneme 25, Channel Islands 0
Bellflower 35, Oxnard 7
Nordhoff 76, Eastside 20
Thousand Oaks 20, Agoura 19
Westlake 31, Chatsworth 0
Moorpark 38, Birmingham 13
Oaks Christian 35, Liberty 28
Saugus 30, Camarillo 27
Grace 31, El Camino 29
Brentwood School 48, Oak Park 28
Wasco 55, Morro Bay 16
Roosevelt 26, Atascadero 14
Madera 42, Paso Robles 28
St. Joseph 31, Hanford 6
Kern Valley 21, Mission Prep 7
Del Oro 44, Santa Maria 3