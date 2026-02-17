Skip to Content
Reportan dos casos más de sarampión en el oeste del Condado de Riverside ya suman tres en este 2026

Published 5:14 pm

Lina Robles

El Departamento de Salud reportó otros dos casos de sarampión en el oeste del Condado de Riverside, sumando tres en lo que va del año, dos niños y un adulto, de los cuales solo el adulto está vacunado.

Oficiales de salud comentaron que posiblemente los tres casos están relacionados, pero no dieron detalles y recuerdan a la comunidad que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa.

