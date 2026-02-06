Supervisor Manuel Pérez envia comunicado sobre los rumores de la llegada de agentes de ICE al aeropuerto Thermal

Lina Robles

Después que se informara en redes sociales que un avión que transportaba 100 agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aterrizó en el Aeropuerto de Thermal, el Supervisor Manuel Pérez, desmintió ayer la información y declaró en un comunicado de prensa que, tras verificar con la División de Aviación del condado y una empresa de aviación local, comprobaron la información era falsa y que se trataba de dos aeronaves del Departamento de Seguridad Nacional que aterrizaron en el aeropuerto de Thermal, los cuales transportaban a mecánicos y la tripulación.