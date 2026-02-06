Skip to Content
La policía busca a una mujer que pudo haber sido testigo de la provocación del incendio de preserva Prescott en pasado fin de semana

Lina Robles

La policía sigue buscando a una mujer para interrogarla sobre un incendio en la Reserva Prescott en Palm Springs ocurrido el fin de semana pasado cuando el fuego devoró 3 acres y medio de vegetación y casi 100 palmas en la zona de la Ramon Road y Farrell Drive.

El jefe de la policía indicó que una mujer fue vista unos 20 minutos antes del incendio, quien posiblemente vio algo.

Añadió que no es sospechosa de provocar el incendio que alguien provocó intencionalmente.

Telemundo 15 Palm Springs

