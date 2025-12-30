Las autoridades investigan un fatal tiroteo ocurrido en Desert Hot Springs

Lina Robles

Las autoridades investigan un fatal tiroteo ocurrido el domingo a las 7:30 de la noche cerca de la calle West Drive y Mission Lakes Blvd en Desert Hot Springs.

Cuando los oficiales llegaron después de recibir el reporte de la balacera encontraron a la víctima dentro de un vehículo y alcanzado por disparos.

Fue declarado muerto en el lugar y su identidad se mantuvo en reserva a la espera de notificar a sus familiares.

La investigación continua en curso.