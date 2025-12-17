Las autoridades investigan el choque de dos carros ocurrido en Cathedral City

Lina Robles

La policía reportó un accidente automovilístico ayer a las 7 de la mañana en la intersección de la Thousand Palms Canyon Road y la Ramon Road que conecta Sky Valley con Thousand Palms donde chocaron dos vehículos y según el reporte una mujer resultó herida y al llegar los paramédicos la transportaron al hospital, mientras que el chofer del otro auto huyo y a pesar que se realizó una breve búsqueda no lograron capturarlo.