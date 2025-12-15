Hombre de Cherry Valley muere en accidente en la Carretera 111 en Palm Springs; incidente clasificado como “no delictivo”

Luis Medina

PALM SPRINGS, Calif. (KUNA) – La Policía de Palm Springs compartió nueva información el lunes sobre un accidente mortal ocurrido el fin de semana en la Carretera 111, que inicialmente se creyó que fue un atropello con fuga.

El incidente comenzó el domingo poco después de las 10:30 a. m., cuando un ciclista encontró un cuerpo a un lado de la carretera en la Carretera 111, entre Tipton Road y Snowcreek Canyon Road, al sureste de Whitewater.

Los investigadores determinaron inicialmente que la víctima probablemente fue atropellada por un automóvil que se había dado a la fuga antes de la llegada de las autoridades. El lunes por la tarde, la policía informó a Telemundo 15 que pudieron localizar al conductor del accidente, quien lo había reportado el sábado poco antes de las 3:30 a. m.

La policía indicó que el conductor reportó haber golpeado un objeto en la carretera. El sistema OnStar del vehículo detectó la colisión e inició una llamada al 911. La Patrulla de Carreteras de California, el Departamento de Policía de Palm Springs y el Departamento de Bomberos de Palm Springs acudieron y realizaron una búsqueda exhaustiva en la zona; sin embargo, no pudieron localizar el objeto impactado debido a la oscuridad y al lugar del impacto.

El conductor resultó herido y fue trasladado al hospital local para recibir tratamiento. El conductor cooperó con los investigadores y no se encontraba bajo la influencia del alcohol o drogas, agregó la policía.

Investigaciones posteriores determinaron que la colisión ocurrió a más de media milla al sur de donde finalmente se detuvo el vehículo, una distancia que el personal que respondió desconocía durante la búsqueda nocturna inicial.

Tras revisar las pruebas e interrogar al conductor, los investigadores determinaron que no se salió de la carretera. El incidente se ha clasificado como no delictivo.

La oficina forense publicó una identificación parcial de la persona fallecida en el accidente, un hombre de Cherry Valley.

